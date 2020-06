El modelo de hipoteca inversa que tiene vigencia en otros países es la oportunidad para aquellas personas con edad superior a los 65 años y que poseen un inmueble, para que éste les sirva de garantía para obtener un ingreso (de única disposición, de disposiciones temporales o disposiciones vitalicias) sin que pierdan el derecho a usar su propiedad por lo que les falte de vida. Una vez salga este decreto deberá reglamentarse sobre las obligaciones del pago del impuesto predial, pago de expensas comunes de administración; como también definir las situaciones como el caso de embargos e insolvencia por parte de los propietarios.

A las personas que han sido detractoras de esta alternativa; presento los siguientes argumentos a considerar: 1. No es obligatorio tomarla. 2. No es para todas las personas, ya que uno de los requisitos es que tengan un inmueble y sean mayores de 65 años. 3. Es necesario entender que cuando una persona ahorra toda su vida y compra una vivienda, su finalidad es lograr pasar los últimos años con un vital mínimo y tener techo; y justo eso es lo que está facilitando este modelo para aquellos adultos mayores que, aunque tienen casa, no tienen ingresos para subsistir; como es el caso de aquellos que al no cumplir con el requisito de semanas cotizadas, no obtuvieron su pensión. 4. Si los herederos quieren quedarse con el inmueble, podrán pagar el dinero dado como si fuera un crédito hipotecario. 5. El valor del inmueble lo determinará una persona con registro RNA, lo que va a ser una garantía para el acreedor. 6. Ante el temor de si los rentistas de capital pueden ganar dinero, efectivamente este es un negocio financiero como el mutuo o interés, que genera utilidades para quien presta el servicio.

Esta alternativa ya probada en varios países, para nuestro concepto, socializa el crédito y puede mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que, aunque tienen casa muchas veces no tienen para su sustento diario o para cumplir con su vital mínimo después de haber laborado durante toda la vida.