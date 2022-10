La PH en el AMB – III Parte

Para cerrar el estudio de los datos suministrados por el Área Metropolitana de Bucaramanga, analizaremos lo relativo a las direcciones de notificación que tienen las propiedades horizontales registradas.

En cuanto a la dirección física efectivamente en todos los municipios se encuentran plenamente identificados dentro del certificado de representación legal. Lo que no sucede con la dirección electrónica para notificaciones, ya que en muy pocos certificados tenemos esta información. Además, vemos que muchos de los correos electrónicos suministrados por los administradores para este tipo de notificación son cuentas personales, como si ellos fueran los dueños del edificio. Recogiendo esta información encontramos: 1. En Bucaramanga 550 correos inscritos son institucionales, 1279 son los correos personales de los administradores y en 9 unidades no existe registro alguno. 2. En el municipio de Floridablanca 257 correos son institucionales, 33 son los correos personales de los administradores y 98 no existe registro de correo. 3. En Piedecuesta 40 correos son institucionales, 10 son los personales de los administradores y en 182 copropiedades no existe registro alguno. 4. En el caso de Girón vemos que 26 correos son institucionales, 37 son personales de los administradores y no hay registro en 14 copropiedades.

De este análisis podemos concluir que el 53,60% de los correos inscritos en propiedad horizontal son los correos personales de los administradores y no de los edificios como debería ser y que hoy solo representan el 34,43%. Además, las alcaldías desconocen el correo para notificación del 11,95%. Estas cifras con inconcebibles cuando hoy las notificaciones judiciales y administrativas deben realizarse de manera virtual, además que dichos certificados no sirvan como herramienta, ni cumpla con la información básica que debe tener una representación legal.

También resulta absurdo que los administradores dejen su correo personal como identificación del Edificio o Conjunto, cuando pueden ser removidos en cualquier momento del cargo; perdiendo así la copropiedad la información y notificaciones que deben poder conservar.

Nota: Agradezco a las alcaldías de Bucaramanga, Florida, Girón y Piedecuesta por la información suministrada, que ayudó al desarrollo de estos 3 artículos que solo buscan el crecimiento del sector.