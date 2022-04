Después de realizarse la asamblea es obligatorio poner a disposición de propietarios y residentes las decisiones tomadas en ella. Si fue una asamblea presencial debe hacerse dentro de los veinte días siguientes y si fue virtual dentro de los siguientes diez días.

El artículo 47 de la Ley 675 de 2001 en concordancia con la NTC 3394 establece que dichas actas deben tener dentro de su contenido: 1. La especificación si fue ordinaria o extraordinaria. 2. La forma en que se hizo la convocatoria. 3. Los asistentes y en qué calidad actuaron. 4. Orden del día. 5. Decisiones que se tomaron y resultados de cada votación. 6. Firma del presidente y secretario.

Entre los errores técnicos que más se cometen en la elaboración de las actas encontramos: 1. Que todos los puntos desarrollados se encuentren en anexos. 2. Errores ortográficos y de redacción que impiden el verdadero entendimiento de las decisiones tomadas. 3. Narrar lo acontecido en una asamblea como si fuera una novela, sólo se transcriben las decisiones. 4. Insertar comentarios que se salen de los objetivos de las asambleas o comentarios que agreden a sus participantes. 5. Que no se determine la hora de inicio y terminación. 6. No tenerlas debidamente registradas como lo exige el decreto 2500 de 1986, artículo 2. 7. No darle la debida publicidad ni dejar constancia de la fecha en que se hace.

Las actas de asamblea de copropietarios son la memoria histórica de las propiedades horizontales y deben llevarse con mucha responsabilidad. Estas no se pueden convertir en una transcripción de ideas, sino de decisiones; ni utilizarlas para manifestar pensamientos individuales, sino grupales; y mucho menos para que sean instrumento para agredir a las personas que hacen parte de la comunidad.

Si estas se elaboran en forma adecuada, nos pueden servir adicionalmente como un mecanismo de control para verificar si las decisiones tomadas por el más alto órgano son cumplidas por el consejo de administración y el administrador de la copropiedad. Este documento es la historia, la prueba y el desarrollo de una persona jurídica.