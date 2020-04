Las medidas para el sector inmobiliario

Se encuentra por salir el decreto donde se obliga que durante el término de la declaratoria de la emergencia económica y dos meses después: no se podrán reajustar los cánones de arrendamiento así se encuentre estipulado en el contrato, ni se podrán cobrar intereses moratorios en dichos contratos por incumplimiento en el pago. De la misma manera queda prohibida la terminación de los contratos de arriendo por parte del arrendador cuando esta se hace en forma unilateral y quedarán suspendidos los términos tanto para la entrega como el recibo de los inmuebles que así se hayan pactado contractualmente.

A la propiedad horizontal se le da facultades, para que previa aprobación de los consejos de administración, se utilice el fondo de imprevistos para la cancelación de los gastos habituales de la operación del Edificio o Conjunto; en caso de no existir este órgano podrá disponer hasta de un 50%. De la misma manera autoriza que se realice las asambleas generales ordinarias dentro del mes siguiente a la terminación de la declaratoria de esta emergencia, prohibiéndose imponer sanciones por inasistencia si así lo establece el reglamento de propiedad horizontal.

Es totalmente equivoco y perverso quienes pretenden argumentar que por razón de la pandemia deben cesar los pagos en los cánones de arriendo, las expensas comunes de administración y hasta en los contratos de prestación de servicios establecidos en la copropiedad aduciendo informaciones falsas o un supuesto caso fortuito o fuerza mayor que tendría que ser autorizada por un juez.

Cualquier descuento en el canon de arrendamiento sólo se podría pactar por solidaridad entre arrendador y arrendatario. Cualquier medida en el pago de expensas comunes en la propiedad horizontal la define la asamblea general de copropietarios. Es una mala decisión los que con fundamento en la pandemia quieren pescar en río revuelto e incentivan al no pago de las obligaciones y los contratos suscritos, ya que es el primer paso para acabar con la economía nacional. Es necesario que nos informemos con los decretos del gobierno y no con comentarios que aunque nos guste oírlas no dejan de ser mentiras y nos inducirán a errores costosos.