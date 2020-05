Los personajes de la pandemia

En este aislamiento obligatorio podemos analizar las diferentes reacciones que tenemos los seres humanos ante estas situaciones, miremos cuáles personajes ha generado esta pandemia para aliviar un poco la tensión: 1. El incrédulo: El que aunque recibe las informaciones de contagiados y muertes, no cree que el aislamiento obligatorio sea necesario. 2. El epidemiólogo – científico: El que a diario envía mensajes de cómo evitar el contagio, adelantándosele a los científicos del mundo. 3. El mentira fresca: El que trasmite informaciones falsas, sin consultar y tratándolas como ciertas. 4. El cuenta chistes: El que para evitar el aburrimiento y ante la falta de oficio envía cuentos y chistes todos los días con el fin de alejarse de la realidad. 4. El espiritual: El que hace el llamamiento a Dios e induce su seguimiento como única salvación. 5. Los super-proteccionistas: Los administradores y consejos de administración que van más allá de las reglamentaciones establecidas por el gobierno nacional y del cuidado de los bienes comunes; para cuidar la salud de todos sus copropietarios. 6. Los oportunistas: Los que están utilizando la pandemia para obtener beneficios, como descuentos y prebendas sin realmente necesitarlas. 7. El inconsciente: El que cree que porque el personal realiza teletrabajo y no está físicamente en las empresas hay que descontarle sus honorarios o desmejorarle su ingreso. Esto a sabiendas que esta forma de laborar funcionará hasta después del aislamiento. 8. La oposición: Los que se limitan a criticar todo lo que hacen los gobernantes y administradores; pero nunca plantean soluciones y si lo hacen no están acordes a la realidad. 9. El fatalista: El que en forma negativa cree que la economía, el sistema político y el emprenderismo se va a acabar. 10. El positivo: El que considera que esta es una oportunidad para el cambio y que será positivo. 11. El informático: El que considera que todas las relaciones sociales se regirán a partir de la fecha por medios electrónicos. 12. Este columnista de Vanguardia: Que intenta opinar algo diferente del tema actual, como es el COVID-19.