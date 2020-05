Se ha generado problema por el ingreso de personas a las copropiedades donde arbitrariamente se ha negado la entrada de terceros a las unidades privadas. Para entender este tema es necesario realizar la siguiente diferenciación:

El Decreto 593 de 2020 reglamentó el desplazamiento por la ciudad estableciendo en forma taxativa 41 excepciones para no cumplir con el aislamiento obligatorio y le da facultades a los alcaldes para reglamentar dichas excepciones. En este caso la autoridad policiva es la encargada de que se cumplan estas normas, pero en ningún caso a los administradores de los Edificios.

En las copropiedades existen varias clases de bienes: 1. Los privados son erga omnes y sus únicas restricciones son las que se encuentran en el reglamento de propiedad horizontal tales como los usos y el cumplimiento de las normas urbanísticas. 2. Los bienes comunes no esenciales, tales como piscinas, gimnasios y salones sociales, que no hacen parte de las excepciones establecidas en la ley y por orientación del ministerio de salud son los lugares más susceptibles de contagio. Dentro de los principios orientadores de la Ley 675/01 se manifiesta que la copropiedad debe reglamentar los mecanismos de administración y salubridad del Edificio o Conjunto; por esta razón en la mayoría de copropiedades de forma responsable estos sitios los tienen como restringidos por no hacer parte además específicamente de las unidades privadas. 3. Los bienes comunes esenciales, que entre ellos se encuentra el ingreso a las unidades privadas, este no puede ser restringido por las administraciones de los Edificios, ya que estaría vulnerando el derecho a la propiedad establecido en la Constitución Nacional. Pero sí están obligados a desarrollar los protocolos (biosanitarios y administrativos) necesarios y deben ser acatados por todas personas para tener autorización de ingresar al Edificio. Es necesario que todas las áreas cumplan con las normas de aseo y desinfección recomendadas por el Ministerio de Salud.

La función del administrador no es violar el derecho a la propiedad y a la locomoción interna de los Edificios, sino elaborar y exigir el cumplimiento de los protocolos de salubridad para evitar los contagios en esta pandemia.