S.O.S Basuras vs. Contaminación

Los artículos 79 y 80 de la Constitución Política establecen el derecho de todos los colombianos a gozar de un ambiente sano. De la misma manera el Decreto 2811 de 1974 establece los factores que deterioran el ambiente por contaminación de las aguas y el suelo, estando entre ellos la acumulación inadecuada de residuos por su factor contaminante, y exige a los municipios a organizar servicios adecuados de recolección, transporte y disposición final de basuras.

Para cumplir con ese mandato constitucional y legal surge la resolución 2184 de 2019 que estableció tres colores para la reclasificación de las basuras: El blanco para residuos aprovechables, el negro para residuos no aprovechables y el verde para residuos orgánicos. Dada la amplia divulgación de esta norma, la mayoría de las propiedades horizontales y viviendas unifamiliares han mostrado su compromiso en la organización de los depósitos de basuras para la recolección de forma separada de los residuos, no solo para cumplir con la ley, sino por la conciencia ambiental y de responsabilidad social que hoy tenemos.

Lamentablemente, a pesar de la disciplina con la que los ciudadanos están asumiendo esta obligación ciudadana y ambiental, las empresas encargadas en las ciudades para la recolección de basuras no cuentan con la misma organización. No se han establecido fechas de recolección por clasificación, en los carros recolectores se ingresa la basura sin distinción alguna, no se exigen la separación de las basuras para su recolección, no tienen subcontrataciones para la optimización de estas basuras, no hay sanciones ante el incumplimiento. Total, el Estado infringe los mismos mandatos que ha legislado.

Es mucho lo que se puede lograr con esta separación, se optimiza el reciclaje, reducimos lo que va al Carrasco y podemos crear una economía circular a partir de lo que desechamos; pero bajo este panorama solo tenemos dos opciones: buscamos cumplir valiéndonos de empresas privadas para la recolección separada; o no atender a estas normas, a costo de acabar con el medio ambiente ante la falta de conciencia de nuestros gobernantes.

¡Esta es una triste realidad, debemos asumir el compromiso!