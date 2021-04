Después de haberse realizado las asambleas generales de copropietarios y por cambios en los consejos de administración, los edificios o conjuntos entran a cambiar los administradores unas veces para evitar la continuidad administrativa y otras porque no satisface sus servicios a las necesidades del Conjunto. Hoy la administración de propiedad horizontal ha llevado a que sus administradores tengan ciertos requisitos para garantizar la administración y el patrimonio de todos los copropietarios. A nuestro concepto es necesario evaluar ciertos aspectos para su escogencia: 1. Idoneidad para el cargo: Afortunadamente en Santander se encuentran ya certificados cerca de 100 administradores de propiedad horizontal para el ejercicio de la actividad por medio de la certificadora 1SEC (entidad autorizada por la ONAC), que facilitan su escogencia, evitando con esto medir las capacidades de los profesionales para el desarrollo de la actividad. 2. Idoneidad moral: Esta se puede determinar pidiendo referencias en los cargos ejercidos en otras propiedades horizontales. 3. Liderazgo Idóneo: Cada copropiedad necesita un perfil de administrador acorde a las necesidades de cada Edificio o Conjunto. No existe un liderazgo matemático, sino acorde a los propietarios, residentes y su programación administrativa. 4. Idoneidad comunicativa: Este proceso de cambios entre la presencialidad y la virtualidad, obliga a que los administradores tengan capacidad para llegar a dos mundos de residentes, como son los que quieren la presencialidad y los que no. 5. Idoneidad especial: Cada Edificio o Conjunto tiene sus propias necesidades: cartera, mantenimiento, reclamaciones urbanísticas o judiciales, convivencia; etc. Es necesario identificar las necesidades y buscar el perfil para estas.

Es necesario que entendamos que no se puede escoger un administrador solamente por referencias, sino por su idoneidad para ejercer esta actividad inmobiliaria. La mala escogencia genera a la copropiedad gastos, multas y problemas internos que desvalorizan nuestra inversión y afectan lo que cancelamos por expensas de administración. Aunque soy de la política de que un administrador no se debe cambiar simplemente por los impulsos de un nuevo consejo de administración, también considero que es plena responsabilidad del consejo de administración la escogencia de una persona que tenga el conocimiento y la idoneidad para ejercer el cargo.