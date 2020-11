Todo cambia

Esta pandemia ha traído diferentes cambios en los comportamientos humanos, encontramos la virtualidad permeada en muchos campos incluyendo la justicia, la administración y las comunicaciones dentro de las copropiedades, que cada vez prescinden más de la presencialidad como en asambleas y reuniones de los órganos administrativos; y la vida social que hoy se centra más en la familia que amigos o extraños.

Esta emergencia sanitaria también ha traído mayor conciencia ambiental para algunos que se han animado a reciclar, cultivar, hacer compostaje, apreciar la naturaleza, mejorar hábitos alimenticios y su rutina diaria, entre otros cambios personales y sociales.

Otro cambio al que nos hemos enfrentado al volver a transitar por las calles de nuestra ciudad después de la cuarentena, son las ciclorrutas que cada vez tienen mayor continuidad y que nos permite reflexionar sobre las dinámicas que en adelante tendrá el tráfico automotor, teniendo en cuenta que las vías las deberemos compartir con las ciclas, con el ánimo de incentivar el uso de la bicicleta para disminuir la contaminación y mejorar la salud de todos.

Al tener vías vehiculares más estrechas, debemos ser más prudentes al estacionarnos, bajarnos o parar taxis, pues podemos generar graves taponamientos al tráfico en perjuicio de todos; compromiso que también debe asumir tránsito para hacer pedagogía. Así las ciclorrutas no se vean igual de congestionadas a las vías vehiculares, no quiere decir que no sean útiles o necesarias para el tráfico de la ciudad o para la seguridad de quienes usan ese medio de transporte. Si se quiere que estos medios alternos de movilidad sean de mayor acogida, debe crearse una malla vial completa y no solo unas rutas que conecten unos pocos sectores o barrios céntricos de la ciudad; sigue existiendo la necesidad para conectar toda el área metropolitana y dar seguridad a los ciclistas.

Dentro del proceso de cambio que estamos viviendo, debemos valorar las herramientas que tenemos a mano, sacar provecho a las iniciativas de la ciudad que nos permite mejorar cultural y ambientalmente, pensando en el colectivo más allá de nuestros gustos o intereses personales.