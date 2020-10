El aislamiento obligatorio ha llevado a que en muchas copropiedades no hayan realizado las asambleas ordinarias de copropietarios, siendo esta una obligación legal establecida en el artículo 39 de la Ley 675/01 donde se expresa que debe realizarse “por lo menos una vez en el año”. En esta se toman decisiones importantes como son el nombramiento de dignidades, la aprobación de los estados financieros y del presupuesto; también se presentan los respectivos informes del periodo presupuestal, y los respectivos informes por parte de sus administradores.

Debemos recordar que estas asambleas pueden realizarse de manera no presencial (virtual), o también las decisiones se pueden tomar por comunicación escrita; sólo que estas últimas tienen las siguientes características: 1. Debe enviarse comunicación a todos los copropietarios, a las direcciones que se encuentren en el libro de propietarios y residentes de la copropiedad; para poder demostrar la participación de todos ellos. 2. La manifestación de su aprobación o no, debe realizarse en forma concreta; perdiendo la oportunidad de debate que se puede presentar en las reuniones presenciales y no presenciales. 3. Debe dejarse constancia de la votación, fecha en que se emitió la contestación, hora y el medio. 4. El quorum decisorio se calculará sobre el total de los coeficientes que integran el edificio o conjunto. 5. Tienen los copropietarios la oportunidad de contestar dentro del mes siguiente al envío de dicha comunicación; lo que implica demoras en la toma de una decisión que tiene que tomarse como urgente. 6. Una vez pasado dicho termino se debe asentar acta con sus respectivos soportes y firmada por el administrador de la copropiedad.

Puede que la ley no genere ningún castigo por la no realización de dichas asambleas, pero lo que si es claro es que es una obligación del administrador hacerla y que las consecuencias que traiga no hacerlas no pueden ser justificadas ya que existen alternativas como la virtualidad y las decisiones por comunicación escrita. ¡El éxito de la administración, es cuando somos capaces de sortear los obstáculos, bienvenida la virtualidad!