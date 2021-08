Es innegable que lo ocurrido recientemente con “El Carrasco” ha generado una situación compleja y de difícil manejo para los mandatarios santandereanos. Si bien la orden de cierre definitivo se expidió hace más de 10 años, sorprende que a este momento no se hayan tomado medidas de control y mitigación frente al manejo de las basuras que a diario se generan en los distintos hogares del departamento.

Por lo general, los dirigentes políticos toman decisiones de corto plazo, olvidando que se debe gobernar para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Existen temas más atractivos en términos de popularidad, que el buen manejo de las crisis ambientales, o el impacto del cambio climático. Nadie quiere sembrar para que otros recojan la cosecha; irónicamente seguimos eligiendo a los mismos mandatarios cuyo ego es más grande que su programa de gobierno.

Cuando de decisiones judiciales se trata, los intereses personales no deben ser valorados y menos aquellos de quienes sólo pretendan limpiar su propia imagen. Es más, así como las consideraciones de los jueces no deben estar en las páginas de los medios, las críticas de los afectados deben dirigirse a través de las acciones y los recursos, y no desde el twitter o los megáfonos. Flaco favor se le hace a la democracia cuando se dice que con el cierre del “Carrasco” se busca favorecer a procuradores, jueces y negociantes. Ojalá la valentía les diera para salir detrás de sus celulares y acudir a denunciar lo que con languidez se rebuzna en las redes disociadoras (porque hoy día poco tienen de sociales).

Santander está frente a una situación apremiante que requiere de reflexión colectiva. Las basuras no son de Juan Carlos o de Mauricio; son de todos los que habitamos el departamento y de nosotros depende que en 20 años el “nuevo Carrasco” no deba ser clausurado. Es hora de actuar. El consumo responsable, la separación de basuras, entre otras, deben ser implementadas en cada hogar. Es acá donde debo resaltar la buena gestión de los alcaldes de Piedecuesta y Floridablanca, a quienes la orden del Juez Administrativo no les obliga, pero que responsablemente han asumido la situación como propia y junto a los demás mandatarios buscan con afán superar una gravísima situación ambiental.