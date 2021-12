Carta al niño Dios

Querido Niño Dios: ha llegado el momento de escribirte para pedir que mañana a medianoche me regales aquello que te pido. Durante todo el año tuve un comportamiento aceptable y traté de hacer todo aquello que las buenas costumbres indican.

Creo que merezco que esta vez también me premies con tu bondad, y por eso te hago una breve lista de lo que puedes regalarme:

1. Te pido que, por al menos un día, los motociclistas de mi ciudad respeten la luz roja del semáforo, y entiendan que las ciclorrutas son para ciclistas, y no para que las motos avancen más rápido.

2. Te pido que los conductores de autos entiendan que las vías públicas son para transitar y no para parquear; si no es mucho pedir, ojalá que también comprendan que las autoridades de tránsito hacen su trabajo y no buscan su aguinaldo.

3. Te pido que los ciudadanos comprendamos que las campañas políticas llenas de publicidad y regalos son el augurio de apropiaciones de dineros públicos por parte de los elegidos. Nadie gasta dinero propio sin buscar un beneficio personal.

4. Te pido que en mi ciudad comprendan que el uso desmesurado de la pólvora daña personas y animales. Ya sé que es obvio, pero a hoy ya van 331 lesionados; absurdo, pero es la realidad.

5. Te pido que todos comprendamos que, para transitar un par de cuadras, es más amable (y saludable) caminar, en lugar de congestionar las estrechas vías que a hoy tenemos. De paso aprovechamos y nos saludamos, antes del nuevo confinamiento que pareciera avecinarse.

6. Te pido que el próximo año tengamos un Ministro de Justicia que sepa más de Derecho que de política; ya sé que no es fácil, pero soñar no cuesta.

7. Y te pido que todos los ciudadanos entendamos que, sin importar el calibre de la noticia, todos somos inocentes hasta que la justicia diga lo contrario. Bastante daño nos hace prejuzgar con base en titulares.

Ya sé, querido Niño Dios, que pido mucho, pero nada pierdo con intentar.

Y si nada de lo anterior fuera posible, con que los tamales de nochebuena no nos hagan daño, es suficiente.

Feliz Navidad.