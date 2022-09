Hace algunos días se llevó a cabo el lanzamiento de la llamada “Feria Bonita 2022”, en donde se celebrará el aniversario número 400 de la fundación de Bucaramanga. Básicamente se retoma el evento que anualmente se realiza en esta y otras ciudades, y en donde se promueven distintos tipos de actividades; valga mencionar que la feria se ha pospuesto en algunos momentos durante los últimos años, por razones políticas y de salubridad. En esta oportunidad se promocionan el festival del mute y la cerveza; los desfiles de autos y cumbias móviles; la ganadería y la artesanía; y la llegada de Marc Anthony, Cristian Nodal y Silvestre Dangond. Nada mal, habrá para todos los gustos y disgustos.

Promocionar la gastronomía, la cultura, el deporte y el sano esparcimiento, debe ser una de las prioridades de cualquier mandatario. No solo se promueve así el crecimiento económico, sino que se generan espacios para que los ciudadanos puedan disfrutar tranquilamente. Por supuesto que creemos que este tipo de actividades deben llevarse a cabo y nada malo hay en formular alternativas para todo tipo de intereses. Es parte de entender que somos un Estado pluralista e incluyente. No obstante, este no es el momento más adecuado para celebrar, de ello tampoco hay duda.

La fórmula para el caos está lista: si al aguardiente y a la fiesta, le sumamos problemas en la semaforización y el alumbrado; inseguridad y delincuencia desbordada; y tráfico y consumo de drogas; el resultado es predecible, además de inmanejable. En el área metropolitana existen zonas donde las autoridades no tienen control, y la excusa es la ausencia de capacidad operativa. En esos lugares cada quien hace lo que quiere y pareciera el reino de la anarquía. Claro, seguramente el pan y el circo ayudan a menguar las insatisfacciones de la ciudadanía. Y de circos sí que sabemos en Santander.

Al final, es una cuestión de prioridades: no está mal que celebremos que nuestra ciudad cumple 400 años de fundación, y bienvenidas sean las fiestas. A mí personalmente me encantan. Pero, ¿y qué tal si en lugar de bailar, pensamos en las necesidades más latentes de la ciudad e invertimos en ellas? Digo, no podemos controlar un viernes la “Cuadra Picha”, ¿se imaginan la misma escena, por una semana y en toda la ciudad?