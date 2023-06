Descuadernado

Así se siente el país en estos momentos de incertidumbre y conflicto, donde cada día las noticias son más y más abrumadoras. Los lectores no han terminado de digerir un titular de prensa, cuando de la nada surge otro más escabroso y preocupante. Mientras la ciudadanía aun trataba de comprender por qué Armando Benedetti filtraba ante los medios de comunicación sus conversaciones con el presidente Gustavo Petro, y con la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, se conocía la noticia del sorpresivo suicidio del coronel Óscar Dávila, jefe de avanzada de presidencia, y quien, supuestamente, pudo haber estado involucrado en la interceptación ilegal del teléfono celular de Marelbys Meza, el personaje principal de la tragicomedia en la que se ha convertido Colombia.

Un presidente del Senado cuya elección fue anulada menos de un año después de haberse posesionado; diez ministros cambiados en lo que se lleva de periodo presidencial; múltiples reformas estancadas; y escándalos de corrupción que han llevado a que la fiscalía investigue al hijo del presidente de la república, y cite a imputación de cargos a una ex ministra del deporte; cada día es peor que el anterior, y nada da muestras de que el panorama mejorará.

Y como si fuera una especie de maldición inesperada, ni siquiera las buenas noticias alegran del todo a los ciudadanos. Luego de cuarenta días de búsqueda en la selva, aparecieron vivos los cuatro niños que sobrevivieron a un accidente aéreo en el Caquetá. Sorpresivamente, unos días después, el padre de los menores denunciaba que un grupo disidente de las FARC le había amenazado y que por ello rogaba por seguridad. Ninguna felicidad es completa.

Hoy, que el panorama es cada vez menos esperanzador, pareciera cobrar importancia aquella idea que muchas personas han venido materializando cuando buscan en otras latitudes mejores oportunidades. No son pocos los que han dejado su terruño y optado por emigrar al extranjero junto a sus familias. Dejar sus hogares y sus raíces no es fácil, pero para muchos se ha convertido en la única opción de un futuro promisorio, buscando huirle a la violencia, la pobreza y la desesperación. Tristemente, pareciera que ya no somos el “país más feliz del mundo”.