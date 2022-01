Desde el desayuno

El pasado domingo, cuando regresaba desde la Mesa de Los Santos hacia Bucaramanga, pude percibir una situación que bastante inquietud me generó: el importante número de vallas publicitarias del exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, y el gran tamaño de estas. Hoy día, cuando la mayoría de la publicidad se hace a través de medios digitales, sorprende lo que el ahora candidato a la Cámara de Representantes está haciendo.

Y digo que sorprende porque, como pude corroborarlo personalmente, el costo mensual de dichos alquileres ronda entre los 3 y los 5 millones de pesos, y en el trayecto que hice de regreso a casa, mal contadas hay 7 estructuras metálicas con el rostro del señor Mantilla. Y si a ello le sumamos las que seguramente hay en otras zonas del departamento, y que el alquiler (por lo general) no es por un solo mes, la sorpresa es mayor.

Un congresista devenga un salario aproximado de 30 millones de pesos, y el monto máximo autorizado en publicidad para una campaña a la Cámara de Representantes es de un poco más de 1.000 millones de pesos. Esto debe darle luces a la ciudadanía acerca de qué expectativas tienen sus candidatos al lograr su elección. Es absolutamente elemental que nadie invierte dinero sin buscar un retorno mayor. Bueno, al menos así funciona la sociedad y el mundo en general, salvo que estemos frente a un notable caso de filantropía, cosa que no suceda fácilmente en nuestro país.

Es vital que la ciudadanía haga un ejercicio de verificación de los gastos de sus candidatos, para así tomar la decisión correcta al momento de votar el próximo mes de marzo. Aquellos con enormes sedes de campaña y flotillas enteras de vehículos de alta gama, o aquellos que entregan todo tipo de suvenires al electorado, seguramente no estarán dispuestos a servir a la comunidad, sino a sus propios intereses. No afirmo que ese sea el caso del señor Mantilla, ni más faltaba. Pero sí genera cierta inquietud el despliegue mediático con el que quiere adornar al departamento, teniendo en cuenta lo costoso que puede ser. Y me inquieta, digo, porque como diría mi mamá, desde el desayuno se sabe cómo será la comida.