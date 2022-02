Despenalización no es incitación

Clara*, una exitosa abogada que cuidaba de su padre enfermo, que debía ser sometido a diálisis varias veces al día, conoció a Juan* con quien inició una relación de pareja. Infortunadamente, Juan padecía de una condición mental que le tornaba un tanto agresivo en situaciones extremas. Clara sólo conoció de dicha situación luego de empezar su relación. Meses después, se enteró de que estaba embarazada. No tenía dinero ni posibilidades de cuidar adicionalmente a un bebé, y el prospecto de padre ya había dado muestras de que mentalmente no era estable.

Conociendo la ley, Clara acudió a donde su ginecóloga, quien le formuló un medicamento y le dijo que el procedimiento era muy fácil porque su embarazo no estaba avanzado. Infortunadamente el medicamento no hizo efecto y debió repetir la dosis, porque así se lo recomendaron. Aun así, algo sucedía y no lograba interrumpir su embarazo, y acudió a una entidad médica especializada, donde se encontró con que al frente habían publicados varios carteles, en los que se les llamaban “asesinas” a las mujeres que acudían allí. Al final, luego de recibir malos tratos y someterse a un doloroso legrado, además de experimentar un trastorno severo de ansiedad y depresión, interrumpió su embarazo y regresó a casa sin poder contar mucho de lo sucedido.

Han pasado varios años y Clara aún no se recupera de lo que considera es la experiencia más dolorosa de su vida, pero que compara con la historia de miles de mujeres que deben someterse a procedimientos irregulares en centros médicos clandestinos, en donde muchas veces pierden la vida. Cuando lo analiza de esta manera, piensa que fue una afortunada, y recuerda la historia de una pequeña de 13 años que fue violada, contagiada de una enfermedad sexual y obligada a dar a luz, a raíz de las trabas del sistema médico y de la justicia de nuestro país.

El martes, cuando la Corte declaró inconstitucional el aborto, un delito dirigido exclusivamente a la mujer, Clara se alegró. No porque piense volver a abortar, así como nadie pensaría en matar si el homicidio dejara de ser delito. Se alegró porque al fin, muchos años después, ya no se siente como una delincuente, sino como la víctima de una situación que nadie quisiera vivir.