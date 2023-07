El legado de la fantochería

El domingo pasado se conoció una grabación que, al parecer, registra una reunión sostenida entre Saharay Rojas, Asesora del Despacho del Alcalde, y unos directores de institutos descentralizados municipales, en la cual se les hace saber que su autonomía en materia administrativa y presupuestal es “cero”, a partir de una novedosa interpretación de la ley que el país desconocía. Básicamente, el señor alcalde y su asesora desestiman lo que la constitución y la ley consagran (respecto a la estructura de los institutos) y lo justifican en la supuesta necesidad de garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo. No interesa si es a las patadas; el fin justifica cualquier medio.

Si bien dichos directores o gerentes son designados por el alcalde municipal, ello no implica que exista una subordinación. Me explico: cuando el cumplimiento de una labor específica de los municipios supera su capacidad operativa, surge la necesidad de crear un instituto descentralizado, con el fin de que, delegando la gestión en un director o gerente, se cumplan las metas propuestas por quien asume como mandatario municipal. No se trata de delegar la contratación, como sucede con los secretarios municipales, sino de la totalidad de la labor pública. Por supuesto que deben haber unas pautas para que el trabajo se ejecute de acuerdo a una línea específica de gobierno, pero jamás una subordinación que limite el cumplimiento de las funciones.

Ahora que faltan menos de seis meses para que finalice el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, podemos decir que su legado será el de la “fantochería”, entendida esta como la acción de los “sujetos neciamente presumidos”, de acuerdo a la definición de la RAE. Hoy es Saharay la protagonista, pero durante estos casi cuatro años han sido varios los servidores públicos que sin pudor alguno han sobrepasado los límites de sus funciones, evidenciándose así una desconexión total con las necesidades de la ciudadanía.

Lo que sí parece ser cierto, es que los concejales de la coalición de gobierno tienen “cero autonomía” en su gestión; la asesora dijo manejarlos a todos, y hasta este momento ninguno se ha levantado de su asiento a decir lo contrario. Seguro están pendientes de la autorización. Increíble.