Entre Campañas y Reformas

Se acerca la nueva campaña electoral y me ha sorprendido sobremanera cómo quienes, hasta hace poco lideraban a la ciudad y al departamento, de un momento a otro, y luego de renunciar a sus importantes cargos públicos, providencialmente detectan los problemas de los territorios y vaticinan exitosas medidas. A esto se suma el número importante de críticas que ahora, y de la nada, se hacen a sus anteriores jefes.

Ex secretarios, ex subsecretarios, ex directores, ex gerentes, en fin, los nuevos candidatos, ahora son importantes veedores y clarividentes observadores del gran futuro que tenemos en nuestro país. Claro, siempre y cuando les elijamos, por supuesto. Ojalá y esa visión de ciudad y de departamento la hubieran tenido antes desde sus cómodos asientos en los palacios estatales, y no ahora que pretenden poner sus caras en el tarjetón.

Y guardadas las proporciones (si es que las hay) también me ha sorprendido el giro “inesperado” del partido liberal respecto a su posición frente a la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional. Hace apenas unos días el director del partido dijo que el proyecto de reforma “no tiene ningún artículo para defender”; todo esto después de haber estudiado durante meses la propuesta. Y antes de ayer, al finalizar la reunión exprés que se sostuvo con delegados del presidente de la República, la bancada decidió que realmente sí se podía defender el proyecto de ley. Todo un cambio de frente, digno de un peso pesado de la política como César Gaviria, un jugador de quilates (o de puestos, no sabremos).

Al final la historia se repite, y se repetirá. “Nuevas” caras de la política que “ahora sí generan cambio”, y que hoy proponen lograr lo que ya no han podido siquiera proponer. No sabremos qué nos depara el destino, pero seguramente no será nada distinto de lo que hoy tenemos a diario: líderes políticos desconectados de los electores y ciudadanos decididos a hacer lo que les plazca. Ojalá y me equivoque.