Entre ruinas e historia

Recientemente tuve la oportunidad de viajar a los municipios de Aratoca, Los Santos y Jordan, en donde advertí el inmenso potencial turístico que tiene esta zona al parecer inexplorada. Hoteles preciosos, caminos veredales y puentes coloniales, atrapan la atención de cualquier turista que vaya en busca de tranquilidad y diversidad. Dicen sus habitantes que con el paso de los años ha venido incrementando el número de visitantes y a la par de inversionistas nacionales y extranjeros. Realmente se respira expectativa de crecimiento económico y no es para menos.

Al parecer, porque no me consta del todo, la inversión estatal en el mejoramiento de las vías y de las zonas turísticas, ha sido una constante durante los últimos periodos gubernamentales. Afortunadamente así ha ocurrido porque el capital privado se agota fácilmente si no hay apoyo estatal. Ojalá y siga siendo de esta manera, lo digo con cierto escepticismo. Amanecerá y veremos. Aún así, no falta quienes lanzan por la borda cualquier esfuerzo que se haga. Jordán y su alcalde son un ejemplo. Les cuento:

A Los Santos y a Jordán los comunica un bellísimo puente colonial que hace un par de años fue restaurado. Se construyó en 1864, siendo el primer peaje de Colombia, y dicen que por allí transitó Simón Bolívar durante la gesta libertadora. Nada despreciable su valor histórico. Infortunadamente hoy en día su uso dista de lo que esperaríamos todos nosotros. Desde el alcalde hasta los mensajeros, transitan a diario decenas de veces en motocicleta y el deterioro es más que evidente. El primer mandatario del municipio de Jordán, y así me lo confirmaron varias personas, hace lo que le apetece en el municipio y transita orondo en su velocípedo, mientras arriesga el patrimonio histórico de los colombianos.

A las autoridades poco parece interesarles lo que ocurre allí; en materia de historia y cultura no hay quién reclame respeto por el patrimonio material e inmaterial. La Procuraduría no aparece allí, y el Ministerio de Cultura no debe siquiera tener en el radar aquel bellísimo paso colonial. Seguramente al alcalde lo tiene sin cuidado lo que sus habitantes digan; como Pedro por su casa se pasea manchando con gasolina la historia de la nación. Ruinoso precedente.