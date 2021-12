Lo que sucedió el martes pasado en el Senado de la República es histórico. Por primera vez desde su creación, la Corte Constitucional está compuesta mayoritariamente por mujeres que, por demás, cuentan con una preparación académica y profesional envidiable, lo que garantiza debates de altura en cuanto a la protección de derechos fundamentales. Pareciera una nimiedad, pero hay que recordar que en nuestro país sólo hasta hace 67 años las mujeres son consideradas aptas para votar; o sea, tienen plena capacidad jurídica hace no mucho tiempo.

Lo paradójico es que este triunfo para la democracia y la justicia se haya materializado en el Congreso, la institución más desprestigiada del país, y no al interior de las altas cortes, donde sus miembros son elegidos por los demás magistrados. La Corte Suprema, que se compone de 23 juristas, cuenta con una mujer en la Sala Civil y dos en la Sala Penal. Y en el Consejo de Estado, donde 31 son sus integrantes, sólo 7 mujeres tienen asiento actualmente.

Los debates en materia jurídica no deben tener ideología o género, precisamente porque no pueden prevalecer intereses personales, pero sí deben contar con puntos de vista diversos. Y es precisamente en esta diversidad donde se hace necesario que las mujeres jueguen un papel importante. Existen discusiones que requieren de un conocimiento y una experiencia particular. Es elemental concluir, por ejemplo, que las mujeres desde su vivencia propia, pueden tener puntos de vista discordantes con los hombres, en cuanto a la gratuidad de los implementos de aseo íntimo femenino. Quienes no menstruamos no entendemos completamente la dimensión de ello. Y es que no puede olvidarse que, para una mujer en situación de indigencia, adquirir una toalla higiénica pasa a un segundo plano. Esto es sólo un caso entre muchos.

Los índices de inequidad en nuestro país (no solamente en materia de género) son alarmantes. Pareciera que somos una república selectiva, en donde pocos importan, y todo depende de la capacidad adquisitiva o de los amigos con que cuente cada quien. Por eso, que hoy quienes protejan a la Constitución sean en su mayoría mujeres, debe ser motivo de orgullo. Es significado de que sí es posible romper las brechas de la desigualdad, siempre de la mano de la ley.