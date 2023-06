House of Cards (criollo)

El pasado fin de semana la Revista Semana publicó una nota periodística, en la que señalaba que una ex empleada de Laura Sarabia (actual jefe de gabinete del Gobierno Nacional) denunciaba haber sido objeto de maltratos por parte del personal adscrito a la Presidencia, ya que fue sometida a una “prueba” de polígrafo con el fin de determinar su supuesta participación en un hurto que se cometió en el domicilio de la empleadora. Más allá de las razones por las cuales el polígrafo no constituye “prueba” en nuestro país, lo cierto es que todo lo ocurrido pareciera corresponder a un capítulo de la serie norteamericana de nombre “House of cards”. Intriga, traición y poder, se entremezclan en este nuevo escándalo.

Hace no más de 20 días, la misma revista Semana había publicado un perfil de Sarabia y la calificó de ser quien “le habla al oído al presidente Petro”. Hasta ese momento la ciudadanía en general no tenía mayor conocimiento de la importancia de esta joven funcionaria y del poder que ostenta. Su exposición fue masiva y la noticia fue ampliamente difundida por varios medios de comunicación. Básicamente, entró en el radar y la envidia de muchos se empezó a evidenciar; se trataba de una mujer, joven e inteligente, que no tenía que tocar la puerta del despacho presidencial para entrar.

Ahora bien, según reveló el periódico El Tiempo el día de ayer, el presidente Gustavo Petro le ordenó al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que se desplace de manera inmediata a Bogotá, para que explique las razones por las que la ex empleada de Laura Sarabia viajó en un vuelo privado a entrevistarse con él en Caracas, previo a la publicación del escándalo. Y según la información allí revelada, Benedetti estuvo en Bogotá hace unos días reunido con el presidente y con periodistas de la Revista Semana.

En resumen, todo parece indicar que “alguien” se encargó de visibilizar a Sarabia como mujer poderosa, para luego hacer público un escándalo que involucra una situación de abuso de poder, en donde la víctima sería otra mujer, pero de origen humilde y dedicada a los servicios del hogar. Lo paradójico es que todo indica que ese “alguien” podría pertenecer al mismo gobierno. O sea, el drama apenas comienza.