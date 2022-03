Incluso el diablo merece Defensa

La semana pasada la revista Cambio dedicó un escrito en su sección de justicia a Iván Cancino, un reconocido jurista a quien denominó el “abogado del diablo”, por cuenta de lo sucedido con dos de sus defendidos, quienes, supuestamente, infringían las reglas de su detención. A Cancino no se le reprochan sus actos sino lo de sus clientes, como si su labor no fuera la de Defensor sino la de custodio.

Es innegable que ver a un sujeto detenido de paseo por la ciudad es indignante, pero reprocharle tales actos a su abogado y exigirle que debió haberlo denunciado, es un despropósito. Quienes ejercemos la profesión en el campo penal, lejos estamos de ser delatores, y no precisamente porque no lo queramos sino porque la ley así lo establece. El estatuto disciplinario del abogado prohíbe que el secreto profesional se vulnere, aun existiendo una orden judicial. Así como los sacerdotes, los litigantes somos una especie de confesores que acompañamos en el purgatorio a nuestros clientes.

Cualquier Ser en el mundo, por más reprochables que sean sus actos, merece contar con un abogado, sin que por ello se pueda concluir que existe una especie de sociedad. Los letrados no defendemos delitos, sino personas cuya dignidad no está supeditada al clamor popular, y menos aún a los intereses particulares. Precisamente por eso en 1990 las Naciones Unidas reconocieron una serie de principios básicos, dentro de los cuales está el que ningún abogado en ejercicio de su labor puede ser identificado con su cliente. Esta es una garantía para las personas y no para el jurista; si esto no fuera así, habrían sujetos cuya defensa no podría asegurarse.

El secreto profesional, el derecho a contar con un abogado, o el derecho a guardar silencio, son garantías que logramos luego de batallar cientos de años. Infortunadamente existen territorios como Guantánamo, por ejemplo, donde hay sujetos detenidos hace años y que son diariamente torturados para tratar de obtener alguna información. En algunos casos ninguna posibilidad existe de que vayan a salir en libertad. Allí nadie les defiende. Acá, afortunadamente, hay muchos “Ivanes”, dispuestos a defender a quien lo necesite, así sea al Diablo, así a muchos les desagrade.

Aclaración: informo a los lectores que me une a Iván Cancino una entrañable amistad, que en nada compromete la opinión acá expuesta.