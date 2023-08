Lobos vestidos de ovejas

En esta temporada electoral se ha visto de todo, y aunque ya nada sorprende, sí genera inquietud la forma en que muchos candidatos quieren engañar a sus electores haciéndose pasar por adalides de la transparencia y la honestidad. El caso más reciente lo protagonizó el candidato Carlos Sotomonte, a quien el ex – contralor departamental, Fredy Anaya, le recordó que fue invitado a su apartamento para pedirle apoyo a su aspiración a la alcaldía. Dijo Anaya que incluso hablaron con “su financiador” y le retó a negar dicha afirmación. Bien particular este reclamo que luego fue eliminado de las redes sociales.

Carlos ha posado de todo y no se sonroja ni un poco si debe saltar de un lado a otro; hace lo que sea por lograr lo que pretende. Siendo aun estudiante universitario acompañó las marchas que Rodolfo Hernández organizó (supuestamente) en “defensa del páramo de Santurbán”, y posteriormente estuvo junto a Juan Carlos Cárdenas en parte de su mandato. Incluso, se hizo contratar iniciando el 2020 con unos honorarios de 10 millones de pesos mensuales, aun cuando recién había egresado como licenciado en educación, y no tenía la menor experiencia acreditable. Tan evidente fue la anomalía que el contrato fue liquidado con tan sólo 8 días de ejecución.

El joven candidato es bien particular: hasta hace unos meses no cotizaba a seguridad social, y hoy día tiene múltiples vallas gigantes con su rostro en ellas; era el mayor defensor de la gestión de Rodolfo y de Cárdenas, y hoy se queja de ellos en cada salida pública; dice ser un “profesor ambientalista”, pero no se le conocen estudiantes; asegura ir de “primero en la intención de voto a la alcaldía”, pero en todas las encuestas el margen de error le supera.

Lo cierto es que si a la gobernación de Santander hay un candidato de las “uñas largas” (como con descaro le llama Rodolfo a Héctor Mantilla), en Bucaramanga tenemos al candidato de la “memoria corta”, que hasta hace unos meses criticaba a los Gómez, los Camacho, los Aguilar y los Anaya, y hoy les invita a manteles para pedir su apoyo ¿O no es así Fredy?