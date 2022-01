Necesidades latentes

Inicia un nuevo año y con él se renuevan todos los deseos, intenciones y propósitos, unos más importantes que otros. El que transcurran 12 meses no hace que las cosas cambien necesariamente, pero tradicionalmente se ha tomado como una especie de “corte de cuentas” que nos permite hacer ajustes en la ruta de acciones que nos trazamos. En el Área Metropolitana de Bucaramanga, es vital que las autoridades estudien de cara a la comunidad, cuáles serán sus deseos de Año Nuevo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Lo que se ve no se pregunta, dice un viejo adagio, y todos sabemos cuáles son las urgencias en cada región. Por ejemplo, los problemas de inseguridad demandan medidas cada vez más inteligentes. No podemos esperar que sean los jueces los que hagan el trabajo que, por la esencia misma de su función, no pueden cumplir, y que sí le corresponde a las autoridades policivas. Es hora de que entendamos que la vigilancia y la presencia constante de cuerpos armados en zonas peligrosas, disminuye ampliamente los índices de delincuencia. Y es que, salvo algunas situaciones, los delitos se originan a partir de la oportunidad misma. Aquel dicho que enseña que “la ocasión hace al ladrón” está soportado científicamente, y muestra de ello es que hoy día las cámaras de seguridad se ubican visiblemente para que cualquiera se abstenga de delinquir.

El mes de diciembre demostró que cada quien hace lo que le place conduciendo sus vehículos, y los agentes de tránsito poco pueden hacer; cada día son mayores las agresiones físicas y verbales hacia ellos. Es urgente que los municipios del área concerten la posibilidad de convenir con la Policía Nacional el apoyo durante los operativos que se deben realizar. Casi todos los motociclistas, por ejemplo, se cruzan los semáforos en rojo y no hay nadie que controle esta situación, sin contar el que cada día son más los llamados “carros piratas” que descaradamente ofrecen sus servicios sin que nada les suceda.

El 2022 debe ser el año del orden y la seguridad, o de nada servirán todos los propósitos que hagamos hoy o mañana. Los municipios sin control son caldo de cultivo para el conflicto. En este momento, pareciera que los propósitos se han convertido en necesidades latentes.