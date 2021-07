Oportunismo electoral

Hace un par de días la agencia internacional Fitch Raiting se sumó a lo hecho en mayo por Standard & Poor’s, bajando la calificación de Colombia para efectos de inversión. Esto es resultado del imparable aumento del déficit fiscal y deuda pública que experimenta el país. No sólo en razón a que el gasto estatal hace años es desmesurado, sino también a que la pandemia y el paro nacional trajeron consigo una disminución en la capacidad productiva.

Para nadie es secreto que la democracia es costosa, pero vale la pena y hasta ahora no hemos inventado nada mejor. Muchas injusticias se cometieron antes de que lográramos que la ciudadanía pudiera participar activamente en la designación de los mandatarios, y que sus decisiones fueran respetadas por los perdedores de las elecciones.

Nuestro sistema democrático está construido sobre la base de la confianza del electorado, y cualquier defraudación tiene como resultado un juicio de responsabilidad sobre el elegido. Pero, léase bien, se sanciona a quien defrauda y no a quien decepciona. La diferencia es abismal.

Jamás he ocultado mi decepción por la gestión que Cárdenas ha desempeñado como alcalde de la ciudad. Respeto a quienes creen que ha hecho lo correcto. Aun así, no me ha defraudado, porque más allá de que los resultados no sean las mejores, ha actuado conforme al programa de gobierno por el cual fue elegido. Y las elecciones son (guardadas las proporciones) como los matrimonios: nadie debería divorciarse porque considera que su pareja puede ser mejor, sino porque le ha defraudado.

Infortunadamente (como en los matrimonios) por lo general hay alguien resentido que hace todo lo posible por sacar provecho de lo malo de las relaciones, y el electorado no puede caer en el juego egoísta de algunos populacheros que, a costa del erario y echando mano a la revocatoria del mandato, buscan visibilizar sus propias candidaturas para las próximas elecciones. Acá entra en juego el ex alcalde Hernández, que no cabe duda está detrás de esta treta y a quien poco le interesa la ciudadanía; desde siempre se ha mofado de la ignorancia de sus electores. Es como el Quijote que necesita de enemigos imaginarios para existir, salvo que en este caso su locura nos costaría varios miles de millones en una revocatoria inoportuna y oportunista.