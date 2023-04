Que aviones

Lo que ha venido sucediendo recientemente con las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, fácilmente puede marcarse dentro del delito de Estafa, que se estructura a partir de la inducción en error por parte de una persona hacia uno o varios sujetos, con el propósito de obtener un provecho de tipo económico. Y afirmo de manera categórica que podemos estar frente a la comisión de un delito, porque no de otra forma se puede concluir el hecho de que horas antes de la suspensión de actividades de las aerolíneas, hubiesen continuado con la venta de tiquetes aéreos. Incluso existen usuarios que han puesto de presente que momentos antes a hacer el respectivo abordaje, adquirieron piezas de equipaje, y la aerolínea emitió la factura correspondiente, aún a sabiendas de que no haría el vuelo respectivo.

Y si lo que sucede con Viva es penoso, lo que sucedió con Ultra es repugnante: una aerolínea que solicitó la inyección de capital por parte del Estado y de inversionistas particulares, y que suspendió sus actividades aun habiendo recibido el dinero en sus cuentas. Es más, días antes a través de redes sociales, publicaron un comunicado de prensa en el que afirmaban contar con solvencia económica. Una absoluta vergüenza para el gremio aéreo, que cada día se encuentra más desprestigiado.

Y la situación no es distinta en el gremio del espectáculo, en donde promocionan y venden eventos y los cancelan momentos antes de permitir el ingreso del público. Personalmente, he sido víctima de este tipo de empresas como Ticketshop, que hace más de seis meses ha dado largas a la devolución de una suma de dinero que cancelé para asistir al show de los Trotamundos de Harlem. Multipliquen $400.000 por 1.000 compradores, y verán a que me refiero. Absolutamente denigrante para los usuarios que debemos soportar este tipo de atropellos.

Las superintendencias deben agilizar las investigaciones y el gobierno nacional debe incrementar los requisitos para la habilitación de este tipo de servicios, o de lo contrario seguirá siendo más rentable llevar a la quiebra empresas supuestamente sólidas, en lugar de prestar servicios de calidad. Ojalá y esto sirva de experiencia para las autoridades, que habrian podido hacer uso de sus facultades de intervención, antes de ocurrir la catástrofe.