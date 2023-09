Repugnante

El domingo pasado, durante la transmisión del debate que sostuvieron algunos candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, hice una publicación en la red social Twitter, en donde realizaba un cuestionamiento de tipo jurídico. Las respuestas fueron diversas, pero hubo una que me marcó y que hoy quiero traer al amargo recuerdo. Desde un perfil “falso” un sujeto se refirió de manera peyorativa a mi hijo, mencionando aspectos de su vida privada, algo que constituye una conducta delictiva en Colombia. Inmediatamente respondí a semejante andanada, contándole un poco de la historia de amor que engloba mi relación paternal.

Pero lo cierto de todo esto es que concluí que dentro de nosotros hay personas socialmente enfermas, pobres de argumentos y cortos de visión. Claro, no es la mayoría, pero cuánto daño le hacen a la humanidad aquellos seres que se dedican a atacar la dignidad y no a refutar las ideas. Con mi hijo hemos aprendido que “para un fuerte, siempre hay otro más fuerte”, pero “para un argumento inteligente, no siempre hay uno mejor”; por eso, es que debe ser la racionalidad lo que debe imperar en cualquier tipo de debate. Si, incluso en la política, así a muchos les parezca ilógico.

Todos queremos una mejor región, y deseamos elegir a aquel que mejor represente nuestra visión personal. Pero de ahí a pisotear a todos aquellos que no compartan nuestra posición, hay una abismo de distancia. Si por un momento nos enfocáramos en las propuestas y dejáramos a un lado la pelea, para así enriquecer el debate, a lo mejor y lograríamos un mejor hogar para los nuestros. Lo que digo es una obviedad, pero la realidad es otra.

Dice el doctor Oswaldo Mateus, un ser humano increíble que impacta a la región desde la gerencia de la Clínica Chicamocha, que lo “que no se comunica, no existe”. Por ello, quiero invitar a todos los candidatos, a que hagan saber a sus equipos de trabajo que entre tanta diferencia, debe primar el respeto.

Adenda: apropósito del percance de “Diego caricatura” con este diario, debo resaltar la total autonomía que me ha otorgado la línea editorial. Así como con Diana en su momento, hoy Javier es prenda de independencia periodística.