Sin endosos

Finalizado el pasado domingo, y luego de conocerse quiénes serían los dos candidatos que se enfrentarían en segunda vuelta para las elecciones presidenciales, empezaron a hacerse todo tipo de conjeturas acerca del rumbo que seguirían los electores de los demás aspirantes. No había amanecido el día siguiente cuando ya se especulaba acerca de qué sucedería con los votantes de Federico Gutiérrez y de Sergio Fajardo, y específicamente del qué harían estos y los demás derrotados. Esto, como si en lugar de ciudadanos se tratase de borregos dispuestos a seguir un camino trazado por el líder de la manada.

Para nadie es secreto que el ejercicio de la política de tiempo atrás se alejó del “partidismo”; hoy día los electores no se suman irreflexivamente a una corriente, movimiento o grupo político, como en efecto sucedía años atrás. Menos aún hacen aquello que se les indique. Por supuesto, habrá quienes en efecto obedezcan, pero es excepcional. Del mismo modo sucede con los “caudillos”, aquellos líderes que se consideran capaces de cambiar la historia de la patria.

Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Álvaro Uribe, entre otros, son líderes importantes para el país; más allá de lo que cada quien opine de ellos, lo cierto es que han venido jugando un papel importante en los distintos escenarios en los que han estado. Muchos comparten sus posiciones, ideas o propuestas. Incluso, muchos depositan su esperanza en lo que ellos pudieren llegar a hacer desde distintas áreas. Pero de ahí a creer que sus votantes se suben o se bajan del bus que les indiquen, hay un trecho enorme.

Los votantes no se endosan como los cheques; los votantes se persuaden, se animan, se convencen. Quienes crean que, si un líder se adhiere a otro, inmediatamente sus votantes harán lo mismo, se equivoca de cabo a rabo. A esto debe sumarse una situación muy particular: en Colombia pareciera que no se vota a favor sino en contra de un candidato. La polarización es tal, que pareciera que las propuestas pasan a un segundo plano, y lo realmente importante son las emociones. Razón tuvo Fajardo cuando dijo “yo no inspiro nada”. En efecto, un excelente candidato, sin pasiones por despertar y sin votantes endosados.