Estando a 38 días de la próxima elección de los mandatarios regionales, el panorama es turbio en Santander y Bucaramanga por cuenta de los pleitos pendientes que tienen algunos de los candidatos. La situación de indefinición judicial y administrativa es absolutamente preocupante, si se tiene en cuenta el costo que a futuro ello puede tener para la ciudadanía, ya que eventualmente tendrían que repetirse los comicios. Me explico:

Rodolfo Hernández, el candidato a la gobernación de Santander que puntea en algunas encuestas, lleva a cuestas una serie de sanciones disciplinarias que le impedirían posesionarse si llegase a ganar la contienda electoral. La Corte Constitucional en la reciente sentencia C-030, ya abordó el tema y dijo que, el precedente de la Corte Interamericana en el caso Petro vs Colombia, no le sería aplicable a Hernández por cuanto se trata de una inhabilidad especial que le impide ejercer función pública y no se encuentra fungiendo como funcionario de elección popular en la actualidad. En estos casos, por supuesto, el segundo más votado (salvo mejor postura) no podría entrar a suplir al ganador, lo que conllevaría a una nueva elección regional.

Jaime Andrés Beltrán, el candidato a la alcaldía de Bucaramanga que en la mayoría de las encuestas figura como primera opción para el electorado, actualmente enfrenta 2 procesos ante el Consejo Nacional Electoral. El primero de ellos, y quizás el más complejo, fue iniciado por instrucción de Ricardo Arias, presidente del partido Colombia Justa Libres, que en teoría avala la candidatura de Beltrán. Es el mismo directivo el que solicita la revocatoria de la inscripción del candidato, por cuanto considera que esta se dio de forma irregular. Y el segundo proceso, que no es cosa menor, se inició a solicitud de un ciudadano que considera que Jaime Andrés incurrió en doble militancia, ya que no renunció a tiempo a su curul como concejal aún habiéndolo hecho a su anterior partido.

Para fortuna de Jaime Andrés y de Bucaramanga, hoy a las 8:00 am se resolverá parcialmente este tema, ya que el Magistrado del CNE César Lorduy convocó para tomar la decisión acerca de la solicitud del partido. En el caso de Rodolfo Hernández, el tema aún tomará algunas semanas. Sea como fuere, necesitamos salir de esa incertidumbre antes del 29 de octubre, porque gran parte de la decisión del electorado depende de eso.