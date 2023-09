Cada que se aproximan las elecciones, sobre todo territoriales, vuelve a coger fuerza aquella idea tan popular de que lo que necesitamos al frente de las ciudades es un gerente, alguien con vasta experiencia en el sector privado y dirigiendo compañías. Aplicar principios de gestión empresarial a la administración local –como eficiencia, rentabilidad y crecimiento-puede ser una idea tentadora. Sin embargo, esta perspectiva simplista pasa por alto la complejidad de las urbes y puede tener consecuencias perjudiciales para la calidad de vida de sus habitantes.

Aunque parezca obvio, una ciudad no es una empresa. A pesar de que la gestión eficiente es crucial para cualquier entidad, las ciudades son sistemas complejos que deben abordar una variedad de aspectos, desde la educación hasta la preservación del medio ambiente, bajo una visión que no se puede reducir a la búsqueda de beneficios económicos. La gobernanza de una ciudad implica la consideración de múltiples intereses y necesidades comunitarias, lo que no siempre coincide con los objetivos de una empresa que busca maximizar las ganancias.

El urbanismo es una disciplina que busca crear entornos urbanos sostenibles y habitables. Sin embargo, cuando una ciudad se gestiona como una empresa, la planificación urbana puede estar subordinada a los estados financieros, lo que puede dar como resultado un desarrollo inadecuado e inequitativo. La gestión de una ciudad debe ser equitativa y centrada en el bienestar de todos sus habitantes, lo que puede traducirse en toma de decisiones al margen de la racionalidad económica.

Pensar Ciudad es entender a Bucaramanga como una comunidad diversa y dinámica, no como una empresa. La gestión debe ser guiada por principios de gobernanza participativa, inclusión y equidad. Gobernar para el bien común requiere de unas lógicas diferentes a gerenciar para una junta de accionistas. Los ciudadanos no son clientes, sino individuos sujetos de derechos, cuya voz en torno a las decisiones que afectan sus vidas debe ser tenidas en cuenta para alcanzar un desarrollo urbano sostenible y de calidad. En lugar de buscar exclusivamente la rentabilidad económica, debemos enfocarnos en el bienestar de la comunidad, la equidad y la sostenibilidad urbana; sin perjuicio de propender a la mayor eficiencia posible.