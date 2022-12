Urbanismo para la 15

En las últimas semanas la carrera 15 ha sido objeto de debates e intervenciones que derivaron en que se suspendiera el carril exclusivo de Metrolínea, permitiendo el tránsito de taxis y buses. Entre otras voces, dichas medidas fueron apoyadas por el concejal Jaime Beltrán, quien argumenta que es necesario “recuperar” este corredor vial para mejorar la movilidad e impulsar el comercio. Sin embargo, como bien se ha visto en múltiples imágenes y videos difundidos en medios y redes sociales, la congestión vehicular sobre esta vía no ha mejorado en lo más mínimo.

Fuimos muchos quienes nos opusimos a estas medidas que lo único que hacen es agudizar la crisis de movilidad. El supuesto bajo el que parten quienes apoyan estas intervenciones, incluido el concejal Beltrán que incluso ha llegado a aseverar que lo deseable es que la 15 vuelva a ser transitada por vehículos privados de toda índole, es que la solución está en los vehículos privados. No obstante, la evidencia empírica, desde el urbanismo y la ingeniería de transporte, apunta a todo lo contrario. Lo ideal es conseguir sistemas de transporte masivo que movilicen la mayor cantidad de personas hora-sentido haciendo menos uso del espacio público. Algo que no se consigue con taxis ni con buses corrientes.

Lo cierto es que las medidas tomadas por el gobierno local, que se articulan con el Plan de Manejo de Tráfico ante las intervenciones para revitalizar el espacio público, han implicado un retroceso enorme en la movilidad de la ciudad. Recuerda a aquellas épocas en las que vivíamos la guerra del centavo y, además, ha abierto la puerta para que se respete aún menos el carril exclusivo de Metrolínea en el futuro.

Pensar ciudad es diseñar soluciones y planes de contingencia novedosos que no terminen por agravar los problemas. Es cierto que Metrolínea tiene mil problemas, pero la ciudad no se puede dar el lujo que quedarse sin un sistema de transporte masivo. Hay que hacer los ajustes financieros y de planeación necesaria para que los bumangueses tengamos el sistema de transporte público masivo e integrado que necesitamos, no volver al pasado.