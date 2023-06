El nirvana de Cobain

Desde hace ya casi treinta años la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, provoca muchas teorías. Todas las hipótesis, imposibles de probar, sobre por qué se quitaría la vida alguien como Cobain, hacen aún más sólido el impermeable cerco de adoración que ronda al icónico niño rey del “grunge”, uno de los últimos rockeros mimados. Recientemente, en un medio escrito que invoca la mítica idea de los artistas malditos, se dice que Cobain se mató porque no pudo soportar su éxito; siendo rico, apuesto y adorado por multitudes, no podría ser un “maldito”: encontró un límite infranqueable. Tal vez no entiendo, pero me suena rebuscado.

Kurt Cobain fue talentoso y carismático desde niño y tenía razones conocidas -y otras que nunca sabremos- para vivir atormentado y sentir una desestima por sí mismo que solo una redención terapéutica, quizás jamás bien dada, podría confortar. Se refugió en cambio en las drogas duras y fue huésped obligado de su tormento interior hasta el final.

Todo tenía contexto: una infancia muy desafortunada y hostil y el entorno de Aberdeen WA, un pueblo retrógrado de “rednecks”, inhóspito para alguien diferente e innovador. Surgió entonces un desaliñado y melancólico adolescente que tocaba la guitarra, se envenenaba con lo que pudiese y lanzaba a sus amigos profecías sobre lo breve que sería su vida. Intentó muchas veces abrazar la muerte y hablaba frecuentemente de ella como una opción voluntaria, hasta que se fue, y conmovedoramente su carta de despedida es una declaración de desesperanza y autodesprecio. No buscó ser un yonqui (un drogadicto perdido) y no era capaz de disfrutar la fama, no lo conmovía; estaba sí quizás maldito por decirlo entonces en el lenguaje poético con que se sacraliza a Baudelaire, Verlaine o Rimbaud. Ni arte ni excesos le faltaban para serlo.

Repasando su música (disfruten el álbum de Nirvana, Nevermind, 1991) recordé que la brillante Mariana Enríquez, en sus textos entre lúgubres y misteriosos que capturan como la flor carnívora, tiene dos crónicas buenísimas sobre Cobain: “Esa rubia debilidad” y “La vida breve” (recopiladas en El Otro Lado, Anagrama 2022, recomendado). Allí dice Mariana que Kurt Cobain “era muy complejo para permitir la síntesis: ¿cómo extraer la esencia de alguien que articuló la confusión de la adolescencia y la asfixia de la madurez (...)?” Yo respondería: oyendo su música.