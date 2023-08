El otro yo

Cuando los buscadores digitales o los sitios web calculan la distancia física entre dos lugares o personas, generalmente lo hacen en línea recta sin tener en cuenta los vericuetos o los obstáculos por sortear. Obviamente, el solo conteo de metros no nos lleva al destino, hay que saber por dónde ir.

¿Y que hay de la distancia emocional? ¿Qué tan lejos estamos de alguien cuando negociamos o cuando damos un consejo? Ese es el punto de partida para cualquier acercamiento simple cotidiano, o incluso para arreglar una diferencia. Fijar la atención en las circunstancias culturales, el contexto del interlocutor, sus necesidades y aspiraciones, no es suficiente. Hay que hundir la mirada más allá: en sus límites; aquello que lo bloquea para dar ciertos pasos, la fuente remota o cercana de su orgullo, su reticencia, su intransigencia.

Pero falta lo más crucial: nuestro lugar, nuestras barreras y miedos. Sin el punto de arranque, ¿cómo se definiría exitosamente la ruta al destino? La pregunta sobre uno mismo y las dificultades que ésta plantea respecto a nuestras barreras y bloqueos fundados en asuntos internos no resueltos, debiera propiciarse esmeradamente en cursos de negociación o comunicación bidireccional, multidimensional y efectiva. Ya no se trata solo de escuchar al otro o ser empáticos, se trata sobre todo de comenzar por auto descubrirse. Conócete a ti mismo, dijeron los griegos hace 2500 años.

Esa cuestión de verse a sí mismo como un otro por conocer (reto psicológico y filosófico), me trae a la mente el cuento El Otro, incluido en El libro de arena (1975), en el que Borges de setenta años se encuentra con el mismo Borges veinteañero en un parque (está en Google, es corto y extraordinario). Se hacen preguntas mutuas sobre el futuro, el del joven, que es el pasado del viejo. Verse a sí mismo ya viejo debió ser un sueño, piensa el joven; el Borges viejo concluye que el episodio sí fue real. “Al recordarse no hay persona que no se encuentre consigo misma”, dice Borges. Lo difícil que es formarse una idea siquiera cercana de sí mismo -tan cambiantes que somos-, nos da la medida de lo que implica ver el auténtico otro en los demás. Algunos jamás han visto ni verán al otro que vive dentro y dirige caprichosamente los hilos y pone las trabas para sus decisiones.