Lluvia para vivir

La gente del campo siente devoción por la llegada de la lluvia. Un nuevo comienzo, la tierra, y quizás la existencia misma, se lavan. La tierra que da tanto y también oculta cosas: las masacres, las grietas sociales.

Este 9 de abril, domingo de resurrección y día de la memoria, hubo más crímenes contra líderes sociales. Son muchos desde hace años, ya perdimos la cuenta. Aquí no vamos a contarlos, eso hacen los informativos. Se propone una mirada interior: lo que nos pasa cuando vamos cargando la bolsa de cada día con asesinatos, corrupción, guerras.

En 2022 el audaz dramaturgo y director de escena italiano Romeo Castellucci lanzó en el Festival de Aix-en-Provence una original propuesta de la Sinfonía No. 2 “Resurrection” de Mahler. Agrega una puesta en escena cargada de significaciones. No es teatro, no es ópera; no hay rigidez entre el compás musical y lo que va pasando.

Detrás de la orquesta y los coros, sobre los grandes escenarios en que se presenta esta singular performance por el mundo, hay amplias ondulaciones de tierra que un caballo blanco libre recorre hasta que encuentra un cadáver. Se despliegan sobre el baldío furgonetas y forenses que van desenterrando más cadáveres. El espectador se impresiona.

Sigue la exhumación pausada de muchos más cuerpos por extensísimo tiempo y en las butacas ya hay hastío, desgano. Se alcanza en ese momento la “banalización del mal” de la que habló Hanna Arendt. Más muertos, pues sí, es así.

Y luego de que se retiran todos, incluso una última mujer que desesperadamente quiere seguir buscando víctimas con sus propias manos, cae una lluvia sobre el gran hoyo de desolación, y es como un alivio, una reivindicación. Y termina. Dolor, largo hastío y, luego el paliativo de la lluvia mientras sigue sonando Mahler. La Resurrección, dice Castellucci en una entrevista, no es física, es la devolución de la dignidad a esa pila de muertos que merecen un nombre y un lugar en la memoria.

La lluvia la sentí como una metáfora de las lágrimas, esas que solo después de asimilar el dolor en su gran dimensión, de mirar de frente la catástrofe con nombres y apellidos, permiten seguir adelante. Recordé la instalación artística “Bruma” de nuestra Beatriz González, exhibida en Fragmentos (Bogotá), con tumbas anónimas: “Colombia no ha llorado lo suficiente”, dice Beatriz.