No subestimar la verdad

Cualquiera pensaría que abundancia y crisis, no son palabras para una misma frase. En el caso de la información sí, y salta a la vista. Hoy abrir un buscador digital es quedar sepultado bajo una avalancha de fuentes que, más que dar guía, abruman. Decía Umberto Eco en 1991 (en conferencia recientemente publicada bajo el título Memoria Vegetal -Lumen-) que: “no hay mayor silencio que el ruido absoluto, y la abundancia de información puede generar la absoluta ignorancia”. Y agregaba: “El problema es más bien, incluso para los libros, la abundancia, la dificultad de elección...”.

A esto se suma que usualmente el conocimiento que llega por las redes viene empaquetado en pequeñas cápsulas con apariencia de verdad, pero tan cargadas de subjetividad y superficialidad que son peores que un placebo, porque éste no hace nada, la verdad a medias, en cambio, daña. El algoritmo de los medios digitales determina qué fuentes y qué enfoque llega a nuestro dispositivo. La verdad termina acurrucada detrás de la cortina de nuestro propio sesgo, apabullada por vociferantes belicosos y por miedo, mucho miedo difundido.

Tras esa espesa bruma en alguna parte está la mejor versión de la verdad. Y no hay que subestimarla porque termina imponiéndose. El universo no tiene Instagram, las leyes de la naturaleza se cumplen sin oír opiniones. La tierra gira, grite quien grite, haya o no un Galileo. E incluso el devenir histórico discurre inexorablemente, aunque quizás con tropiezos ahora dictados por los movimientos sociales que se forman y extinguen más rápido gracias a las comunicaciones. Pero no se transforma una sociedad solamente con mensajes de Twitter, los cuales terminan en su mayoría apenas abriendo modas pasajeras de pensamiento.

La mirada facilista, la del menor esfuerzo, pretende “saber” a partir de la rapidez de una ojeada a los memes, las frases emotivas de Twitter y las imágenes descontextualizadas del Instagram. Ese es el desafío epistemológico contemporáneo. Nunca antes hubo tal explosión de supuestos sabedores ni de artes oscuras sin evidencia ni soporte. Para darle prioridad a la realidad hay que pescar entre la avalancha, desoír las redes abrumadoras y privilegiar en cambio a los analistas de mediano plazo, los estudiosos fundados e incluso institucionales, y a los pensadores con perspectiva, por encima de los opinadores de ocasión. El libro (físico o digital) sigue reinando en el saber.