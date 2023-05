Osadamente Motta

Pasar por el MAMBO en estos días es quedar atrapado por la muestra “Stigmata” de Carlos Motta y entender que este artista se aloja siempre en los límites y asoma un pie más allá, como un niño cuando desafía lo vedado.

Motta pone su piel en realidades actuales y las aborda con su mirada de largo alcance. Sus obras parecen imágenes sacadas de un telescopio que muestra lo lejos que se puede llegar en discriminación, libertad sexual, transgresión, desigualdad, injusticia social. Y digo que pone la piel porque en muchas de sus obras está él mismo, se unta del barro o de la miel que quiere mostrar, bien sea colgado en una especie de crucifixión inversa, o con la boca desgarrada y babeando la desesperación. Pero esto dice poco si no han visto su obra; no se la pierdan.

Motta es uno de los artistas colombianos contemporáneos más exitosos internacionalmente. Basta decir que ha tenido exposiciones individuales en el MOMA (Nueva York), Tate Modern (Londres), MALBA (Buenos Aires), entre otras (vean en google obra y trayectoria).

Es bogotano y tiene su estudio en Nueva York. Es un tipo arriesgado y hasta desmesurado en lo artístico, pero en lo personal es cauto, su estudio es impecable, y no pude dejar de notar que tiene los papeles, las cuentas, la correspondencia, en meticuloso orden, como un ejecutivo de Wall Street. La única vez que pude hablar con él personalmente, me esforcé -como siempre hacemos los santandereanos- por encontrarle vínculo con esta tierra. Y creo que lo logré, no voy a explicar eso, pero hay raíces santandereanas en Motta.

En el segundo piso del MAMBO, el mismo Motta coordinó y curó un par de muestras -que a la vez son investigación- sobre la epidemia del VIH en Colombia. “Virosis” e “Hilos de Sangre”, resumen de activismos, ocultamiento y terror desde los años ochenta. Alguna vez habrá un Motta para el Covid 19, una mirada con catalejo de esta peste, para ver cuánto más allá de nuestras narices golpeó y sigue doliendo.

Dice Will Gompertz que los artistas pueden ayudarnos a “eliminar esas anteojeras invisibles y cargadas de prejuicios que reducen nuestra perspectiva a una visión de túnel”; pues la de Motta es una perspectiva que reproduce la realidad para llevarla a la última milla, sin tapujos y en plena libertad.