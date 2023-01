¿Qué sería de nosotros si el pasado hubiera sido distinto?. Una inútil pero tentadora modificación del ayer para forzar una representación del presente que pudo ser. Un juego de mesa para una tarde aburrida, una explicación para los males de ahora que nos libera de actuar, o una consolación quebradiza para seguir haciendo de héroes en un presente apenas aceptable. Frustración o añoranza.

Con su genialidad ya más que probada y suficiente erudición como para poderle mezclar piruetas fantasiosas, Emmanuel Carrère propone ese ejercicio de imaginar un cambio del pasado: la “ucronía”, por contraposición a la utopía que imagina un futuro ideal. De eso trata “El estrecho de Bering” un exquisito ensayo galardonado con el Grand Prix de la Science-Fiction en 1987. “Supongamos el pasado”, propone.

¿Si Napoleón no hubiese sido derrotado? ¿Si Judas no hubiese traicionado a Jesús o Pilatos no hubiera dejado la decisión a la turba enardecida? Sin crucifixión no habría cristianismo. Y de ahí para acá toda una retrospectiva de disgregaciones; pero tratándose de asuntos divinos la veta teológica complica el juego: si Dios todo lo dispone por anticipado, ¿cómo podrían Judas o Pilatos tener libertad para no ser los villanos? Entonces al fin, ¿cómo es?, ¿es libre el hombre?, ¿hay un plan determinado por Dios?. Ese es otro rollo.

El juego es más aburrido como ejercicio individual, la reconstrucción de la propia historia se llena de culpas, de frustraciones, de rebeldías y rencores. Trastabilla la ucronía que, por inútil e imposible, no deja de estar sometida a los cánones de la objetividad. Supohernanngamos que las carabelas de Colón naufragan y aquí llegan más tarde, pero primero que otros, los ingleses. Y ¿si la señora Gaviria de Escobar hubiese tenido un parto difícil y malogrado?

La construcción de lo que hubiera sido es tan frágil como el relato de lo que realmente fue, pero además inútil. Sí, lo que creemos que fue está salpicado por los recovecos de la memoria del narrador, corroído por las interpretaciones y omisiones de quien tuvo el privilegio de escribir el cuento. Entonces no es tan cierto que la condena a repetir la historia, por el delito de ignorarla, sea un hecho seguro. Solo se repiten efectos de causas iguales; eso demuestra ahora el algoritmo, la lógica digital a la que hoy reaccionamos como mansas ovejas.