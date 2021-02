La semana pasada, mi columna generó rechazo en quienes no soportan el sarcasmo, en quienes lo descalifican como irrespetuoso, especialmente cuando critica a quienes defienden. Pero el sarcasmo -según estudios reconocidos- promueve el pensamiento abstracto y creativo, cualificando la capacidad crítica y es muestra de ingenio e inteligencia. La revista Smithsonian estableció que las personas que lo entienden tienen una mejor capacidad cerebral para resolver problemas. La biología determinó que apreciarlo es una ventaja característica de seres más evolucionados. Incluso, un estudio de Harvard, estableció que es muy útil como herramienta de comunicación porque suaviza críticas y refuerza vínculos sociales.

Pero a quienes les parece irrespetuoso que use el término Polombia, con pé mayúscula, para referirme a este país tal como lo hizo aquel a quien también les molesta que llame subpresidente, parece no parecerles irrespetuoso lo que está sucediendo en Colombia durante este gobierno desastroso. Y aquí abandono el sarcasmo para decirlo lo más directamente que un medio público me lo permitiría: es Duque el que nos irrespeta como ciudadanos, a quienes no votamos por él y, peor todavía, a quienes sí lo hicieron.

Irrespetuoso ser uno de los peores países que ha manejado la pandemia en el mundo, irrespetuosa la mentira de “menos impuestos, más salario mínimo”, el asesinato de líderes sociales, irrespetuoso que el peso colombiano sea la moneda de peor desempeño frente al dólar en 2021, irrespetuoso el uso político que ha hecho con los nombramientos en la Junta del Banco de la República, el desconocimiento y desdén con que entiende la independencia de los diferentes poderes públicos, irrespetuoso incluir fotos falsas en el informe para la Asamblea de la ONU, haber nombrado de director de memoria histórica a alguien que desconoce la existencia del conflicto armado, prometer austeridad en campaña y gastar casi 4.000 millones de pesos en publicidad para mejorar su imagen y 9.600 millones de pesos para renovar la flota de camionetas de los servidores públicos. Irrespetuoso insinuar que haber nacido en el Hospital Militar es algo destacable en el futuro ministro de defensa.

Ojalá el presidente solo nos irrespetara siendo sarcástico.