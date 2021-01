Soy homosexual

Siempre que reivindico los derechos de las minorías suelo ser señalado -con un tono despectivo y una intención ofensiva que por supuesto no tienen las palabras que utilizan quienes intentan atacarme- de gay, indio, negro, nena, animal.

En Polombia, durante estos primeros 29 días de 2021 se han documentado 14 homicidios de líderes sociales y 13 amenazas de muerte adicionales en su contra, 6 masacres u homicidios colectivos -como prefiere llamarlas el establecimiento-, 5 asesinatos de desmovilizados y 7 enfrentamientos con grupos ilegales, cifras muy superiores todas a las de enero de 2018. Aquí, luego de la muerte lamentable de casi 53.000 ciudadanos por Covid, sigue habiendo muertes que valen mucho más que otras, sigue habiendo vidas que valen menos. La gran mayoría de este país no tiene voz, y muchos de quienes la tienen, parecen no tener oídos. Este país no tiene cinco sentidos. Hay muertos que enlutan y otros que desaparecen siendo estadísticas.

En Bucaramanga, la semana que termina, a Diana un borracho -José Alejandro- le reventó una botella en la cabeza por rechazar sus morbosidades, ante la pasividad de quienes presenciaban la agresión. El machismo mata en Polombia. Si el hombre es el borracho, se justifica la agresión; si la mujer es la borracha, la merecía por provocadora. Un sinsentido soportado en moralismos acomodados y medievales que estimula una cultura violenta e impune.

A la población LGBT se le sigue atacando, a las minorías se les sigue asesinando, a los indígenas se les sigue menospreciando, a las mujeres se les sigue sometiendo a acoso y agresión en el día a día. Si defenderlos públicamente y pretender visibilizar lo irracional que es el trato que reciben del resto de la sociedad es ser homosexual, negro, campesino, indio, niña, animal, soy orgullosamente todo eso. En Polombia se sigue muriendo gente por opinar, por su color de piel, por sus preferencias sexuales, por cuestiones de género. Y esas muertes no pueden valer menos que las de los demás. Nosotros estamos en duelo nacional desde hace mucho tiempo, presidente, pero ahora se hace poco por detener la masacre.