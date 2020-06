Está demostrado que el mayor riesgo de contagio se da cuando hay aglomeraciones, por ello las autoridades de salud insistentemente nos han dicho que debemos mantener el distanciamiento y la capacidad de aforo.

El viernes, el día sin IVA, algunos establecimientos comerciales permitieron el acceso sin el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y una manada de irresponsables no aplicaron los protocolos de autocuidado. Lo que demuestra que las políticas públicas que restringen la movilidad por horas y determinados días, lo que hacen es concentrar a las personas en los tiempos de libertad.

Al parecer la estrategia de los gobernantes está dada desde la restricción de los horarios de ocio, pues se entiende que los horarios de trabajo son tiempos en donde la mayoría de los ciudadanos está trabajando y eso ayuda a la conciencia colectiva del autocuidado. Por lo visto, los ciudadanos no aplican los protocolos de autocuidado en los tiempos de descanso y por eso las medidas de toque de queda tienen su fundamento.

Estas medidas restrictivas de movilidad crean en las mentes de los ciudadanos una especie de cárcel mental. Cuando los gobernantes abren las puertas del corral, la escapatoria desaforada resulta la única opción y es allí donde la estampida se convierte en el acto de respuesta con las consecuencias ya conocidas.

Por esta razón, teniendo en cuenta que los contagios van a continuar (cosa que no debería extrañarnos) y que la economía no aguanta más, es necesario aplicar una estrategia donde las mentes se sientan libres, pero con responsabilidad. En la medida en que se pudiera salir a trabajar, comprar y hacer deporte en cualquiera de las 24 horas del día, sin limitar la movilidad, sino distribuyéndola, existiría menor posibilidad de contagio, pues no habría aglomeraciones.

El mejor balance entre salud y economía es la libertad mental que se logra con una ciudad 24/7.