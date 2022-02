Si pensáramos en qué es Santander, ¿cuál sería su respuesta? ¿Santander es turismo?, ¿educación?, ¿agua?, ¿oro?, ¿industria?, ¿innovación?, ¿logística? ¿capital humano?, ¿arte y cultura?, ¿rebeldía?, ¿emprendimiento?, ¿petróleo?, ¿agricultura?, ¿ganadería? O Santander solo es el mejor vividero de Colombia, como coloquialmente lo repiten los ciudadanos ante la ausencia de una respuesta.

A pesar de los que finalmente dirán que Santander es un poco de todo, tratando de huir de la nula o poca identidad que nos embarga, lo que sí es cierto es que no tener una respuesta unificada colectivamente demuestra la ausencia de una identidad como región y nos deja a la merced de nuestros líderes políticos, quienes creyendo que lo hacen bien, realmente no trabajan sobre una visión compartida del territorio y todos sus esfuerzos se desvanecen intentando hacer una gestión no alineada con ningún objetivo regional, y eso nos hace débiles.

Sin identidad es muy difícil sobresalir ante las demás regiones, muchas de ellas ya han encontrado su ADN y a partir de ahí han construido los objetivos claros de su territorio.

Todas estas preguntas se agudizan cuando en distintos escenarios se plantean diferentes visiones del territorio y pareciera que no existe conexión entre el sector productivo y la política pública que se imparte.

Un claro ejemplo es el petróleo. Santander es el ícono del petróleo en Colombia, pero hoy los discursos de la clase política buscan acabar con la industria que ha generado bienestar colectivo durante muchos años. Ni siquiera se han tomado el tiempo de revisar lo que significa detener la producción de petróleo y solo plantean propuestas populistas irresponsables que día a día carcomen la industria petrolera.

Después del importante evento organizado por la Andi Santander, en el que Ecopetrol lanzó su estrategia 2040, estoy absolutamente convencido de que Santander es la capital energética de Colombia. Su estrategia de transición energética y economía circular tiene cuatro ejes transversales: competitividad, diversificación, descarbonización y sostenibilidad. Pero más allá de eso, lo más interesante que se planteó en la reunión fue la disposición de esta compañía en poner toda su capacidad de investigación tecnológica al servicio de otros sectores de la economía regional, y solo este hecho debería llevar a que como ciudadanos defendiéramos nuestra industria petrolera y la convirtiéramos en una causa común.

La transición energética de Ecopetrol nos permitirá que otros sectores, como por ejemplo el agrícola, pueda aprovechar su tecnología e implementarlos en sus procesos en torno a los mismos objetivos ambientales.

¿Tenemos el mejor aliado y lo queremos destruir? Movilicémonos para que Santander sea la capital energética de Colombia.