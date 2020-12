Capitalismo Consciente

Los empresarios han puesto una cuota muy alta para que el bienestar de cada una de las familias que hacen parte de las organizaciones se mantenga, el espíritu de solidaridad de los empresarios no dudó en salir a flote, pues ellos entienden que las empresas son las personas y que el 2020 más que un año para repartir utilidades fue un año en donde el bienestar de los empleados y colaboradores estuvo por encima de cualquier interés legítimo económico.

El 2020 fue un año de exigencia, en donde los trabajadores se dieron cuenta de lo que significa hacer empresa en nuestro país y el sacrificio que ello conlleva. Donde los empleadores aprendieron a valorar a sus empleados, pues son ellos el alma de las organizaciones, donde empresarios y colaboradores se dieron cuenta que no pueden vivir el uno sin el otro y que el primer paso para el 2021 es dar gracias por su existencia mutua.

Los trabajadores fueron testigos de muchas empresas que cerraron, pero también se dieron cuenta de la gran mayoría que se mantuvieron vivas, algunas agonizando, otras ya respirando, activas, buscando alternativas y reconfigurandose para atender este nuevo mundo y también se dieron cuenta del nivel de angustia y preocupación con el que el empresario vive todos los días, pero especialmente este año.

La pandemia debe servir para que en el 2021 no sigamos cayendo en los discursos que nos dividen, no sigamos siguiendo a personas siniestras que lo único que quieren son votos. El 2020 nos mostró la oportunidad que tenemos los empresarios y trabajadores para seguir sumando y de esta manera lograr el bienestar que necesita nuestro país. No podemos seguir cayendo en la satanización de las empresas como supuestos capitalistas salvajes.

Esto no se trata de promesas, se trata de realidades y la realidad fue que los empresarios en este 2020 nunca abandonaron el barco. Su tripulación (trabajadores) siempre estuvo resguardada esperando que la tormenta pasara y esto fue suficiente prueba para demostrar que las empresas las debemos proteger y cuidar, y lo que es más importante que el capitalismo no hace daño, solo trae bienestar.