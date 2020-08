¿Vida o empresa? Este extremo que comúnmente vemos en el escenario político y en lo ambiental, es uno de los factores que más les hace daño a las ciudades. Al parecer es difícil de comprender que no se trata de escoger, sino de integrar y equilibrar. Pues sin vida no hay empresas, y sin empresas tampoco hay vida, ya que las empresas son las que surten de recursos al Estado y un Estado sin recursos no le puede garantizar salud a sus habitantes.

Este equilibrio, que lo podríamos llamar sostenibilidad, concepto que a estas alturas tampoco hemos logrado comprender y que existe desde 1987, se debe convertir en el parámetro y carta de navegación para la toma de decisiones de nuestros gobiernos.

Entonces, ¿cómo acuñar este concepto frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo?

Primero, es necesario que nuestros alcaldes y gobernadores construyan una estrategia regional sostenible, en donde se fijen unas reglas claras y perdurables sobre el manejo de la crisis.

El problema más grave no es el covid, es la incertidumbre que generan los gobiernos frente a las medidas que aplican para mitigar la enfermedad y que cambian cada 15 días. La incertidumbre no permite que el sector empresarial planee el funcionamiento de sus operaciones, lo que se manifiesta en despidos y cierres.

Esto no es aceptable cuando tenemos todas las experiencias internacionales en el manejo de esta crisis, que hoy deberían ser analizadas para elaborar una estrategia fija y clara.

No existe una sola salida, encontrar el equilibrio entre la capacidad hospitalaria y el funcionamiento del comercio (formal e informal) es el reto. Tenemos que ser conscientes de que el covid permanecerá por un largo tiempo y así lo hemos visto en donde el rebrote de la enfermedad es seguro y nosotros ni siquiera hemos llegado al verdadero pico.

Covid sostenible se traduce en estrategias para la informalidad; seguridad horaria para el comercio formal; por ningún motivo, cuarentena total; alivio en impuestos nacionales y municipales; aislamiento selectivo residencial; masificación en pruebas; campaña cultural de autocuidado; apertura de todos los sectores del comercio y premiar al que cumpla.