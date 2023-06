Se vienen elecciones, y en la carrera por las alcaldías y gobernación ya se empieza a ver un número importante de candidatos. Sin embargo, sorprende la diferencia entre aquellos de Bucaramanga respecto de los de Floridablanca, Piedecuesta y Girón. En Bucaramanga, por ejemplo, los candidatos activaron sus redes sociales desde muy temprano, mientras que en los demás municipios parecen invisibles. Esto es un punto a favor para la capital del departamento, que manifiesta un ejercicio electoral claro y transparente, enfocado a ganarse el voto de opinión. No hacer uso de los medios digitales, como en los demás municipios, genera la sensación de menospreciar el voto de opinión y peor aún, que sigue imperando el sistema tradicional de obtención de votos.

Si nos vamos más a fondo, a las estrategias de las campañas, está claro que en Bucaramanga el diagnóstico permanente es el mayor derrotero; los candidatos se han dedicado a decir lo mal que está Bucaramanga como eje central de sus campañas, pero de propuestas, nada. Ya saben que repetir, repetir y repetir genera en los votantes la sensación de que alguien está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Pero, repito, de propuestas, nada.

Es entendible que los gurús en política recomienden que las campañas se basen en repetir como loros los problemas de las ciudades, pero ya es hora que cada uno demuestre, no solo que conoce la ciudad, sino cuál es su plan para atender las necesidades que han estado por décadas sin solución estructural.

Es mediocre utilizar el argumento de que Bucaramanga va mal como estrategia de campaña. Los bumangueses no queremos vivir en el diagnóstico. Es un sinsentido que los candidatos insistan en que lo que se ha hecho no ha servido, que los anteriores gobiernos no han hecho su trabajo, y que todo sería diferente si los eligieran. ¿En serio creen que así nos van a convencer?

Puede que las estrategias populistas hayan tenido buen resultado en nuestra ciudad, pero esperamos mucho más de los candidatos. Queremos candidatos sensatos, a los que no les de miedo reconocer los avances y enfrentarse a lo le falta una reestructuración. Queremos personas serias que no se queden en el diagnóstico como única propuesta, ni tampoco en el lugar común de “todos son corruptos” menos ellos.

Necesitamos gente con experiencia en lo público y con las ganas de construir sobre los construido. No más diagnósticos. Necesitamos propuestas.