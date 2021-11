El próximo 9 de diciembre a las 9 A.M. en el Club del Comercio será el primer foro presidencial en Santander, contará con la participación de los precandidatos a la presidencia de Colombia.

Este evento está organizado por Unired, Santander Responsable, la Unab, la Udes, la UPB y la Andi. Será la oportunidad para preguntarles a los candidatos sobre tres componentes estructurales para nuestro departamento, y servirá para poner sobre la mesa temas de alto calibre como lo es el agua y el petróleo; temas difíciles de abordar, pero, dada las características e historia de nuestro territorio, es fundamental conocer cuál es la visión del futuro presidente de Colombia.

Gremios, empresarios, trabajadores, estudiantes son parte clave en este foro que medirá a los precandidatos.

Santander necesita muchas respuestas, especialmente sobre los proyectos de infraestructura que están embolatados, siete proyectos en ejecución con retrasos y cuatro que no arrancan por financiamiento; también se necesitan respuestas frente al mejoramiento de cobertura de servicios públicos y el fracking que no avanza ante tanta oposición radical inconsciente.

Esta oportunidad es única para resolver y trazar el camino, no solo de una Colombia mejor, sino para que Santander recupere los espacios perdidos a nivel nacional.

Es el momento de unir todas las fuerzas vivas de Santander, y de manera unida preguntar sobre nuestro anhelado distrito metropolitano, sobre los indicadores de pobreza que vienen en un deterioro constante, en el AMB que superan hoy el porcentaje de pobreza del departamento y el país, sobre la alta tasa de informalidad que no ha mejorado en el tiempo, por el contrario, permanece sin variaciones importantes durante los cinco años analizados y oscila alrededor del 55,6%; preguntar sobre la desmejora en el porcentaje de estudiantes con nivel de inglés B1 o B+; preguntar sobre cuál sería la estrategia para atender la demanda ambiental respecto a la disposición final de basuras y sus procesos de transformación; preguntar qué recursos dará la nación para construir la Ptar de Bucaramanga; preguntar sobre la estrategia de recuperación del espacio público en las ciudades; preguntar sobre cómo la Nación va a subsidiar el transporte público masivo, como Metrolínea, a sabiendas de que no es autosostenible. Muchas preguntas que hoy no tienen respuesta. El foro es una gran oportunidad para Santander.