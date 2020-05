El Decreto 560 de 2020 sí es una salida para los empresarios, ¿pero es la correcta?

En primer lugar, el empresario no debe creer que la existencia de un instrumento legal como lo es el Decreto 560 de 2020 o la Ley 1116 de 2006 es la salida para salvarse.

Esta es una crisis de liquidez, más no estructural. Es muy importante que el administrador y sus accionistas comprendan la diferencia.

Para ello, se debe realizar un diagnóstico financiero de cómo estaba la compañía antes de la declaratoria de emergencia.

En este punto es clave determinar si la empresa era viable antes de la emergencia. Si la empresa no era viable, no se debe prolongar su deceso con la excusa del instrumento legal. Si del diagnóstico resulta que la empresa sí es viable, pero los efectos de la declaratoria de emergencia la han llevado a un estado de iliquidez, el primer ejercicio es proyectar la salida desde lo económico y no desde lo jurídico, con negociaciones directas con los acreedores, sustentadas en una reestructuración de las deudas, basadas en los flujos de caja proyectados y la activación de un plan estratégico que atienda la coyuntura y que además entienda que el consumidor cambió. Para que esto se dé, es absolutamente necesario que los acreedores cedan y permitan negociar directamente las deudas, pues abrir la puerta de la insolvencia es el primer paso para poner en riesgo su crédito.

Agotado lo anterior sin éxito, el empresario debe entender que el espíritu del decreto es la protección de la empresa como unidad económica autónoma e independiente de los socios o accionistas. Es decir, concebir la empresa como una persona generadora de empleo y de riqueza, independiente de quien sea su propietario. Es por ello que el decreto permite incluso que los acreedores puedan ofrecer la compra de la empresa por su acreencia, y el empresario deberá tener la capacidad de apartarse y permitir que los acreedores asuman el control de la compañía.

El mejor proceso de insolvencia es el que no se hace. Reinventarse es la mejor opción.