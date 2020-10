El Estado colombiano supuestamente brinda protección especial a los niños, para garantizar su vida, integridad física, salud, alimentación equilibrada, educación, cultura, recreación y libre expresión. Sin embargo, han sido a los que más se les ha violado sus derechos dentro del manejo de las políticas públicas para atender la emergencia sanitaria.

Las directrices dadas por el Gobierno Nacional, en donde se etiquetó a los menores de edad como los principales conductores del virus, aún sin datos científicos comprobados, han generado daños irreparables a muchos estudiantes no solo en su proceso de aprendizaje, sino en su salud mental; incrementando el maltrato infantil, un mayor riesgo de embarazo en adolescentes, e implicaciones a largo plazo en diferentes dimensiones, como en el campo laboral por las deserciones dentro del sistema educativo.

A pesar de que estamos ante una catástrofe generacional, como bien lo dijo el secretario de las Naciones Unidas, las políticas públicas se mantienen en un cierre prolongado que lleva siete meses, sobrepasando el escenario pesimista planteado por el Banco Mundial, y todavía no hay una política clara frente al regreso a clases.

El Estado tiene la obligación de asistir y proteger a los niños para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. El haber dejado a los estudiantes como lo último en el proceso de reinserción social es un acto reprochable ante las autoridades responsables de liderar este proceso de apertura, que en realidad se convierte en un acto político más que de responsabilidad. Sobre todo, cuando organizaciones como Fecode ahora van a querer utilizar el regreso a clases como instrumento para lograr sus intereses insatisfechos por años de historia, sacrificando y poniendo de escudo a los estudiantes.

Mientras las ciudades se abren, incluso de manera desordenada, nuestros estudiantes aún no encuentran su espacio en este mundo. Se debe firmar un pacto por la reinserción escolar, en donde las reglas estén claras, en cuanto a protocolos de bioseguridad y garantías del proceso de aprendizaje y destinación de recursos públicos. No hay espacio para el miedo. No podemos permitir que los niños sigan sin derechos. La educación es un derecho humano.