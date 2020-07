Pandemia institucional

En esta ocasión me referiré a los funcionarios públicos y a las entidades del Estado, que al parecer fueron contaminados por un virus más peligroso que el coronavirus, el virus de la ineficiencia. Con excepción de algunas entidades y funcionarios públicos que en su saber entender tendrán la paz interior de estar haciéndolo bien y a quienes reconozco con todo respeto y admiración su proactividad, compromiso y dedicación.

Este virus ha tenido su mejor propagación por estos días, pues la pandemia del covid-19 potencializó la “pereza institucional”, comorbilidad que siempre ha acompañado a estas entidades y funcionarios del Estado. El potencial virus de la ineficiencia ha tenido su mejor aliado, los decretos presidenciales que se han emitido en el marco del estado de emergencia, que lo que han hecho es alcahuetear la parálisis mental que inunda a estos funcionarios públicos que cayeron en el mejor momento de sus vidas cuando apareció la pandemia. Al igual que el coronavirus, se transmutaron en verdaderos parásitos del sistema, pues se alimentan de otro ser al igual que las sanguijuelas, de los recursos del Estado, pues finalmente todos los treinta de cada mes reciben su salario.

Las promesas de valor que tienen estas entidades del Estado son solamente buenos textos, redactados para que estén publicados en sus estatutos y páginas web, pero que, a la hora de la verdad, son estructuras inoperantes. No hay contacto, no hay respuesta, no hay quien atienda, no hay tiempos claros, no existen. Superar esta crisis acompañados de estos fósiles, será prácticamente imposible.

Por eso, el primer paso que debemos dar es identificar cuáles son estos funcionarios y entidades del Estado que no están aportando lo que los ciudadanos esperamos para atender esta crisis. Y cómo, finalmente, no han acudido al llamado del trabajo en equipo y proactivo. Nos tocará identificarlos públicamente, a ver si con la vacuna del reclamo social sí cumplen sus funciones y le demuestran un poco de respeto a la ciudadanía. ¿Para usted qué entidad o funcionario tiene el virus de la ineficiencia? Eso sí, trate de ser objetivo, no se aceptan enemigos políticos. Madure.