Peajes o trochas

Santander está lleno de trochas más que de peajes, pero hoy se discute más por los peajes que por las trochas.

La inconformidad de la población se avivó por estos días tras la puesta en funcionamiento de los peajes de la Ruta del Cacao, Bucaramanga - Barrancabermeja, en donde sin terminar aún el proyecto ya se está recaudando el pago de los peajes.

Más allá de que los santandereanos exijamos la abolición de los peajes en las vías de Santander como única solución, debemos ser conscientes de que sin peajes nunca vamos a lograr la competitividad que nuestro departamento necesita. Es claro que sin peajes no habrá vías.

Lo digo simplemente porque solo hay dos formas de hacer vías en nuestro país: a través del recaudo de impuestos que pagaríamos todos los colombianos; o a través de las conocidas asociaciones público privadas (APP), de esta manera se le adjudica a una empresa privada la construcción del proyecto. En la concesión se comprometen los ingresos futuros de los peajes para pagar la inversión, dado que el Estado colombiano no tiene recursos para asumir dichos proyectos. Es decir, si el Estado decidiera hacer los proyectos sin concesiones, comprometería casi el 29 % del presupuesto general solo para ejecutar los proyectos 4G.

Actualmente hay escasos 5 proyectos estratégicos planeados: la Ruta del Cacao, la Vía Bucaramanga - Pamplona, APP del Río Magdalena, Ruta del Sol 2 y el Tren Dorada - Chiriguaná. Este número es realmente lamentable dado que solo uno de estos proyectos es el que ha tenido avances importantes, a pesar de la constante oposición de la población.

Estos proyectos han sido deudas históricas de los gobiernos anteriores, sin hablar de las vías terciarias que son un adefesio. Pero en Santander no avanzamos porque no queremos, nos oponemos a los proyectos, a los peajes, al desarrollo. Queremos vías, pero no queremos impactos ambientales; queremos vías, pero no queremos peajes, y queremos vías, pero no queremos pagar impuestos.

La ciudadanía aún no comprende la necesidad de construir estos corredores viales para lograr superar las brechas de conectividad que tienen una relación directa con el bienestar social y la calidad de vida.