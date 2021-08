Hasta hoy los Santandereanos dimensionamos el problema de las basuras en Santander.

Después de años de desidia de nuestros gobernantes, tenemos el descaro de señalar responsables de un problema al que todos le hemos dado la espalda.

Para ser más claros. El Carrasco existe desde 1977, 44 años sin planeación, sin una visión de territorio, sin conciencia colectiva de reciclaje, sin que los municipios se hayan articulado para disponer y manejar los residuos sólidos y orgánicos de una manera eficiente, progresiva y de acuerdo con los avances tecnológicos. Adicionalmente, ha estado a merced de los intereses privados de algunos que solo han buscado enriquecerse con un negocio generándoles rentas futuras a costa de una función que debería ser administrada por el Estado.

Ahora, después de tantos años sin hacer absolutamente nada frente al manejo de basuras, más allá de depositarlas y no transformarlas, exigimos una ciudad limpia y nos indignados de la ineficiencia de los alcaldes del área metropolitana porque no nos recogen nuestra basura, que además no es entregada debidamente clasificada por nuestra decidía e irresponsabilidad ambiental.

Esta hipocresía colectiva refleja la verdadera cara frente a la falacia proteccionista del medioambiente, expuesta en redes sociales; mientras en nuestras casas ni siquiera diferenciamos en qué bolsa van las botellas y en cuál los orgánicos.

Hoy cada alcalde del área metropolitana, por la presión social de la ciudadanía, se ve abocado a tomar decisiones improvisadas para solucionar un problema estructural que requiere decisiones metropolitanas, pero se rehúsan a declararlo y son incapaces de concertar y acordar la mejor decisión para la ciudad.

Al mismo tiempo, la justicia se presta para que nada se resuelva. La rigidez de la norma y la interpretación ortodoxa de los jueces se convierten en talanqueras del bienestar social, lo cual es aprovechado por las mismas hienas particulares que salen como salvadores de un problema que ellos mismos han ayudado a construir.

Esta crisis solo me lleva a pensar que lo que consideramos basura, técnicamente no lo es, y que los que creemos ser seres productivos somos simplemente la verdadera basura.

Hasta que no afrontemos estos y muchos problemas metropolitanos a una escala superior al sistema corrupto que nos gobierna, tendremos que admitir que somos basura.